டெல்லி போராட்டங்கள் முடக்கம்: உச்ச நீதிமன்றத்தின் மீதான நம்பிக்கையை இழந்தேன்- காவல்துறை அடக்குமுறைக்கு கபில் சிபல் கண்டனம்!

குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகுவதில் தமக்கு இனி எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை என்று மூத்த வழக்கறிஞரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கபில் சிபல் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகுவதில் தமக்கு இனி எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை என்று மூத்த வழக்கறிஞரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கபில் சிபல் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார். தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்தப் (SIR) செயல்முறைக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டங்களை காவல்துறை முடக்கிய விவகாரத்தில் அவர் இந்தக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய கபில் சிபல், குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகளைக் காப்பாற்றக் கோரி மீண்டும் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை நாடுவது சோர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறினார். அரசியலமைப்பைப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு உண்டு என்றாலும், தமக்கு நீதிமன்றத்தின் மீது இனி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை என அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.
வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடாக பெயர்கள் நீக்கப்படுவதும் சேர்க்கப்படுவதும் குறித்து பல மாதங்களாக நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டும் எந்தவிதமான பயனும் கிடைக்கவில்லை என சிபல் குற்றம் சாட்டினார். முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயங்கள் கூட பெரும் எண்ணிக்கையிலான வாக்காளர்கள் தவறாக நீக்கப்பட்டதை ஒப்புக்கொண்ட போதும், உச்ச நீதிமன்றத்திடமிருந்து உரிய நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை என்றார்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரியும், எஸ்.ஐ.ஆர் செயல்முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நடத்தவிருந்த போராட்டங்களுக்கு டெல்லி காவல்துறை விதித்த கடுமையான கட்டுப்பாடுகளையும் தடைகளையும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார். அமைதியான முறையில் மக்கள் போராடுவதை தடுத்து, தற்காப்பு சட்டங்களை நிர்வாகப் பாதுகாப்பிற்காக காவல்துறை துஷ்பிரயோகம் செய்வதாகக் கூறினார்.
ஜந்தர் மந்தர் போன்ற அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில்கூட மக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்ய அனுமதி மறுக்கப்பட்டால், அவர்கள் எங்கு சென்று குரல் எழுப்ப முடியும் என்று கபில் சிபல் கேள்வி எழுப்பினார். அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கும் பேச்சுரிமையும் அமைதியான முறையில் கூடும் உரிமையும் தன்னிச்சையாக நசுக்கப்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராகவும், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளிலுள்ள முறைகேடுகளைக் கண்டித்தும் தலைநகர் டெல்லியில் எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரும் சூழலில், நாட்டின் மூத்த வழக்கறிஞரான கபில் சிபல் நீதிமன்றத்தின் மீதும் அரசின் மீதும் வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ள இந்தக் கருத்துகள் தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.