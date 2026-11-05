எங்கள் வீடே இடிந்து விழுந்ததாக நினைத்தோம்: டெல்லி கட்டிட விபத்தை நேரில் பார்த்த மக்கள் அதிர்ச்சி

காலை நேரத்தில் திடீரென நிகழ்ந்த இந்த கோர விபத்தின் போது ஏற்பட்ட பயங்கர சத்தத்தால் தங்கள் வீடுகளே இடிந்து விழுவதாக எண்ணி அலறியடித்து வெளியே ஓடியதாக அப்பகுதி மக்கள் தங்களது அச்சம் நிறைந்த அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.
தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாந்தினி சவுக் பகுதியில் அமைந்துள்ள சாவ்ரி பஜார் அருகே நிகழ்ந்த மூன்று மாடி கட்டிட விபத்து அப்பகுதி மக்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. காலை நேரத்தில் திடீரென நிகழ்ந்த இந்த கோர விபத்தின் போது ஏற்பட்ட பயங்கர சத்தத்தால் தங்கள் வீடுகளே இடிந்து விழுவதாக எண்ணி அலறியடித்து வெளியே ஓடியதாக அப்பகுதி மக்கள் தங்களது அச்சம் நிறைந்த அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.
சம்பவத்தன்று காலை சுமார் 9 மணி முதல் 9:30 மணியளவில் தாங்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது காதைப்பிளக்கும் வகையில் ஒரு பெரும் இடிமுழக்கச் சத்தம் கேட்டதாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது நயீம் என்ற உள்ளூர்வாசி தெரிவித்துள்ளார். அந்தப் பயங்கரமான அதிர்வைக் கண்டு தங்களது சொந்த வீடே சரிந்து விழுந்துவிட்டதாக அஞ்சி அனைவரும் பீதியுடன் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடிவந்ததாகவும், பின்னர் வெளியே வந்து பார்த்தபோதுதான் அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த கட்டுமானக் கட்டிடம் தரைமட்டமானது தெரியவந்தது என்றும் அவர் விவரித்துள்ளார்.
கடந்த மூன்று முதல் நான்கு மாதங்களாக அந்த இடத்தில் மூன்று மாடி கட்டிடம் கட்டும் பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்துள்ளன. ஒரே நேரத்தில் பல கான்கிரீட் தளங்கள் இடிந்து விழுந்ததே இந்த விபத்தின் தீவிரத்திற்குக் காரணம் என்று நேரில் கண்டவர்கள் தெரிவித்தனர். விபத்து நடந்தவுடன் உள்ளூர் மக்கள் உடனடியாக ஓடிவந்து இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்க முயன்றாலும், அருகில் உள்ள மற்ற பழைய கட்டிடங்களும் எங்கு இடிந்து விழுமோ என்ற அச்சத்தோடு மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையில் உதவிபுரிந்ததாகக் குறிப்பிட்டனர்.
பழைய டெல்லியின் மிகவும் நெரிசல் மற்றும் குறுகலான சந்துப் பகுதிகளில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததால், அவசரகால வாகனங்களும் தீயணைப்பு வண்டிகளும் சம்பவ இடத்திற்குள் நுழைவதில் கடும் சவால்களைச் சந்தித்தன. மீட்புக்குழுவினர் சில மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இந்த விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததுடன், பலர் இடிபாடுகளில் சிக்கியிருக்கலாம் என்ற அச்சம் நிலவுவதால் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினரின் தீவிர நடவடிக்கைகளால் இப்பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.