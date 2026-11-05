அரசு ஊழியர்களுக்கு 3% அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவித்த உத்தரகாண்ட் அரசு

உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி, மாநில அரசு ஊழியர்களின் நலன் கருதி அகவிலைப்படியை (DA) 3% உயர்த்துவதற்கான ஒரு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்
மாநில ஊழியர்களின் நலன் கருதி, அகவிலைப்படியை (DA) 3% உயர்த்தி, அதன் விகிதத்தை 60%-லிருந்து 63%-ஆக அதிகரிக்கும் திட்டத்திற்கு உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இந்த முடிவின் மூலம், மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 60%-லிருந்து 63%-ஆக உயரும். திருத்தப்பட்ட இந்த விகிதம் ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று உத்தரகாண்ட் அரசு தெரிவித்துள்ளது.இதற்கு முன்னர், இந்திய அரசு 7-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதத்தை 3% உயர்த்தி, ஜூலை 1, 2026 முதல் 63%-ஆக அறிவித்திருந்தது.
அதைப் பின்பற்றி, மத்திய அரசுக்கு இணையாக மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி வழங்குவதற்கான திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். மாநில அரசு ஊழியர்களுடன், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள், மாநிலப் பல்கலைக்கழகங்கள், தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் தகுதியுள்ள பணியாளர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் (UGC) ஊதிய விகிதங்களின் கீழ் சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கும் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வின் மூலம் பயனடைவர்.
முதலமைச்சரின் ஒப்புதலின்படி, 2026 ஜூலை 1 முதல் 2026 அக்டோபர் 31 வரையிலான காலத்திற்கான அகவிலைப்படியின் வித்தியாசத் தொகை, தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகையாக ரொக்கமாக வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.