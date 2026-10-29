SIR-க்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்த காங்கிரஸ் அமைச்சர்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் கர்நாடகாவில் முறையாக நடத்தப்பட்டது என்று கூறி, அது தொடர்பான காங்கிரஸ் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாட்டிற்கு முரணாக பேசி, கர்நாடக அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோலி மீண்டும் ஒரு பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார்.
மேற்கு வங்கம், பீகார் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடத்தப்பட்ட விதத்தை மட்டுமே தங்கள் கட்சி எதிர்ப்பதாக அவர் கூறினார்.
கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி 'வாக்குத் திருட்டு' நடப்பதாக கொடியிட்ட முதல் மாநிலம் கர்நாடகா என்பதால், அவரது கருத்துக்கள் பா.ஜ.க.வை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
காங்கிரஸ் தலைவர்கள் "ராகுல் காந்தியின் சிறப்பு வருமான கொள்கைக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டிற்கு எதிராக அதிகளவில் செயல்படுகிறார்கள்" என்று வாதிட்ட பாஜக, எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட ஒரு பதிவில், "ராகுல் காந்தியின் ஜனநாயக விரோத அரசியலை அம்பலப்படுத்தும் வகையில், தூய்மையான வாக்காளர் பட்டியலின் அவசியத்தை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கூட உணர்ந்துள்ளனர்" என்று கூறியுள்ளது.
கட்சி தனது தொண்டர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த விதத்தின் காரணமாகவே, கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற எஸ்.ஐ.ஆர். பயிற்சி சரியாக கையாளப்பட்டது என்று ஜார்கிஹோலி ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்தார். நீக்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் வாக்காளர்கள் குறித்து கேட்டதற்கு, தேர்தல் ஆணையம் நகல், இறந்த அல்லது இடம் மாறிய வாக்காளர்களை சரியாக அடையாளம் கண்டு நீக்கியுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.
அவரது கருத்துக்கள் இவ்விஷயத்தில் மாநில காங்கிரஸின் நிலைப்பாட்டிற்கு முரணாகவும் உள்ளன. முன்னதாக, மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பி.கே. ஹரிபிரசாத், எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையானது "முழுக்க முழுக்க ஜனநாயக செயல்முறையை வேரோடு பிடுங்கி எறிவதற்காகவே" மேற்கொள்ளப்பட்டது என்று கூறியிருந்தார்.
"ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை, அடித்தளம் என்ன? வாக்காளர் பட்டியலே ஜனநாயகத்தின் அடித்தளம். ஆனால், இங்கு பா.ஜ.க.வுக்கு அடித்தளம் இல்லை என்பதால், மிகப்பெரிய வாக்காளர் எண்ணிக்கையான கர்நாடகாவில் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி வாக்குகளை அவர்கள் நீக்கியுள்ளனர்.
தங்களுடைய சொந்த ஆதரவுத் தளத்தை உருவாக்குவதற்காக, அவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தை முழுமையாக தங்களுக்கு சாதகமாகவும், தங்கள் ஆதாயங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அதனால்தான், தேர்தல் ஆணையத்தின் நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம்," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
ஜார்கிஹோலியின் கருத்துக்கள் வெளிவந்த நேரம், காங்கிரஸை குறிப்பாக தர்மசங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கும். அக்கட்சி தற்போது எஸ்.ஐ.ஆர். மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான தங்களது பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை டெல்லியின் ராம்லீலா மைதானத்தில் ஒரு மாபெரும் பேரணிக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இது 'இந்தியா' அணியின் பலத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்வாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கு முன்னதாக , காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் டெல்லி இல்லத்தில், ஞானேஷ் குமாரின் "மக்கள் பதவிநீக்கம்" என்ற மற்றொரு நிகழ்ச்சி நடைபெறும். நான்கரை மணி நேர இந்த நிகழ்ச்சி, கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சிகளின் சமூக வலைதள கணக்குகளில் இருந்து ஒளிபரப்பப்படும்.