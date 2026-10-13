'பாலியல் அத்துமீறல்' விவகாரம்: குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்த பா.ஜ.க. பெண் எம்.பி-க்கள்

டெல்லியின் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் (JNU) நிகழ்ந்ததாக கூறப்படும் பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்கள் தொடர்பாக, காங்கிரஸ் எம்.பி. அங்கோம்ச்சா பிமோல் அகோய்ஜாம் (Angomcha Bimol Akoijam) மீது நடவடிக்கை எடுத்து அவரை மக்களவையில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி, பா.ஜ.க. பெண் எம்.பி.-க்கள் குழு குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்முவை சந்தித்தனர்.
சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பா.ஜ.க. மகிளா மோர்ச்சா தலைவி ரூப் குமாரி சௌத்ரி, JNU-வில் பேராசிரியராகவும் பணியாற்றும் அந்த எம்.பி. மீது புகார் அளித்த பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமாறும் குடியரசு தலைவரிடம் இக்குழு வலியுறுத்தியதாக தெரிவித்தார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று குடியரசு தலைவர் முர்மு உறுதியளித்ததாக சௌத்ரி கூறினார்.
15 எம்.பி.-க்கள் அடங்கிய குழு குடியரசு தலைவரை சந்தித்து, மக்களவை உறுப்பினராக தொடர்ந்து நீடிக்கும் அகோய்ஜாமை அவையில் இருந்து நீக்குவதை உறுதி செய்யுமாறு கோரியதாக அவர் தெரிவித்தார். மேலும், புகார் அளித்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குமாறு அக்குழு கோரியது.
"இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதாக குடியரசு தலைவர் எங்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளார்," என்று சௌத்ரி கூறினார்.
குடியரசு தலைவரிடம் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், எந்தவித அரசியல் செல்வாக்கு அல்லது தலையீடும் இன்றி, அகோய்ஜாம் மீது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளால் "விரைவான மற்றும் பாரபட்சமற்ற சட்ட" நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்வதே இக்குழுவின் "முதன்மை கோரிக்கை" என்று பா.ஜ.க. குறிப்பிட்டது.
மேலும், இந்த விவகாரத்தை மக்களவை சபாநாயகரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லவும், அந்த எம்.பி.-இன் நடத்தை குறித்து விரிவான நிறுவன ரீதியான விசாரணைக்காக நெறிமுறை குழுவிடம் ஒப்படைக்கவும் அக்குழு கோரியதாக அக்கட்சி தெரிவித்தது.
நாடாளுமன்றத்தின் "அறநெறி மற்றும் கண்ணியத்தை" நிலைநாட்ட வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி, விசாரணை முடியும் வரை நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளில் இருந்து அகோய்ஜாமை "உடனடியாக இடைநீக்கம்" செய்யுமாறு பெண் எம்.பி-க்கள் குடியரசுத் தலைவரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்ததாக பா.ஜ.க. கூறியது.