வாக்காளர் பட்டியலில் விசித்திர முறைகேடுகள்: 6 ஆண்டு திருமணத்தில் 12 குழந்தைகள்; எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையை நியாயப்படுத்தும் பாஜக

டெல்லியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பித் பத்ரா, நாட்டில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் மூலம் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இந்தியாவில் தேர்தல் வாக்காளர் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகக் கண்டனங்களை எழுப்பி வரும் நிலையில், வாக்காளர் பதிவுகளில் உள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் முரண்பாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி பாஜக பதிலடி கொடுத்துள்ளது. தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையேயான வயது வித்தியாசம் வெறும் ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டுமே இருப்பது போன்ற விசித்திரமான விவரங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக பாஜக தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பித் பத்ரா, நாட்டில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் மூலம் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார். குறிப்பாக, வாக்காளர் தரவுத்தளத்தில் உள்ள குளறுபடிகள் குறித்துப் பேசிய அவர், திருமணமான ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு தம்பதிக்கு 12 குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதாக பதிவுகள் உள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
மேலும், தந்தைக்கும் அவரது மகனுக்கும் இடையேயான வயது இடைவெளி வெறும் ஐந்தே ஆண்டுகள் மட்டுமே உள்ள விசித்திரமான பதிவுகளும் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இதுபோன்ற நம்ப முடியாத மற்றும் முரணான விபரங்கள் எப்படி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றன என்பது தீவிரமான விசாரணைக்குரிய விஷயம் என்றும், இது மிகப்பெரிய அளவில் வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறைகேடுகளை வெளிக்காட்டுவதாகவும் அவர் வாதிட்டார்.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளின்போது இது போன்ற விசித்திரமான முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்ட நபர்களுக்குத் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து முறையான நோட்டீஸ்கள் அனுப்பப்பட்டதாகவும், ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பிலிருந்து எத்தகைய விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை என்றும் சம்பித் பத்ரா குற்றம் சாட்டினார். முறையான பதிலளிக்காத இவர்கள் அனைவரும் சட்டவிரோதமாகக் குடியேறிய ஊடுருவல்காரர்களாக இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தை அவர் எழுப்பினார்.
சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்து ஆதார் மற்றும் ரேஷன் கார்டு போன்ற ஆவணங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, நாட்டின் வாக்குரிமை முறையைச் சிலர் தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், இதுபோன்ற தேசப் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய விவகாரங்களில் தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் அவசியமானது என்று வாதிட்டார்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மீது 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் 'வாக்குத் திருட்டு' குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்திப் பொதுவெளியில் கண்டனப் பேரணிகளை நடத்தி வரும் சூழலில், பாஜக இந்த விவகாரத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடந்த காலங்களிலும் இதே போன்ற திருத்த நடவடிக்கைகளை நடத்தியுள்ளதாகவும், தற்போது அரசியல் லாபத்திற்காகத் தேர்தல் ஆணையத்தின் நியாயமான பணிகளை எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வருவதாகவும் பாஜக தரப்பு கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலின் நம்பகத்தன்மையைக் காக்கவும், தகுதியற்ற நபர்களை நீக்கவும் எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கை மிக அவசியமான ஒன்று என பாஜக திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.