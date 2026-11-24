வைகுண்ட துவார தரிசனத்தில் 92 சதவீதத்தை சாதாரண பக்தர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான திட்டங்களைத் தயாரித்து வருகின்றனர்.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி தரிசன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. டிசம்பர் 20-ந் தேதி முதல் 29 வரை பக்தர்களுக்கு வைகுண்ட துவார தரிசனம் நடைபெறுகிறது. முதல் இரண்டு நாட்களான 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில், பக்தர்களுக்கு அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முறையில் நுழைவுச்சீட்டுகள் ஒதுக்கப்படும். இது தொடர்பாக, ஆன்லைன் முன்பதிவு இந்த மாதம் 27-ந் தேதி தொடங்கும். மீதமுள்ள 8 நாட்களுக்கு, எந்த டோக்கன்களும் இல்லாமல் நேரடியாக வரும் பொதுப் பக்தர்களுக்கு சர்வ தரிசனம் வழங்கப்படும். மறுபுறம், இந்த 10 நாட்களுக்கு, ரூ.300 மதிப்புள்ள சிறப்பு நுழைவு தரிசன நுழைவுச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும். இந்த சிறப்பு நாட்களில் சிறப்புரிமை தரிசனத்தை ரத்து செய்துள்ளது.
நேரடியாக வரும் முக்கியப் பிரமுகர்களுக்கு மட்டுமே தரிசனம் வழங்கப்படும். முதல்-மந்திரி சந்திரபாபு நாயுடு வருகிற 26-ந் தேதி திருப்பதி கோவிலுக்கு வருகிறார். முதல்வருடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, ரூ. 300 டிக்கெட்டுகள் வழங்கும் தேதிகளை தேவஸ்தானம் அறிவிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு, வைகுண்ட துவார தரிசனத்திற்கு 7,83,413 பேர் வந்தனர். இந்த ஆண்டு, 8,34,000 பேருக்கு தரிசனம் வழங்க தேவஸ்தானம் ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது. வைகுண்ட துவார தரிசனத்தில் 92 சதவீதத்தை சாதாரண பக்தர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான திட்டங்களைத் தயாரித்து வருகின்றனர்.