இந்தியா

ஓராண்டிற்குள் புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை 100% அமல்படுத்த வேண்டும்! மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா

பெரிய அச்சுறுத்தல்களாக மாறுவதை தடுப்பதற்கான உத்திகளை வகுக்க வேண்டும்.
Amit Shah in Meeting
Published on

மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை 100 சதவீதம் அமல்படுத்துவதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஓராண்டு காலக்கெடு நிர்ணயித்தார். இந்த நடவடிக்கை, குற்றவியல் வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றம் வரையிலான நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் முடிவுக்கு கொண்டுவரவும், குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படும் விகிதத்தை 25 சதவீதம் அதிகரிக்கவும் உதவும் என்று அவர் கூறினார்.

உளவுத்துறையின் இரண்டு நாள் 'தேசிய பாதுகாப்பு உத்திகள் மாநாடு 2026'-இன் நிறைவு விழாவில் உரையாற்றிய அமித் ஷா, தேசிய பாதுகாப்பு உத்திகள் அமைப்பு 15-20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகான பாதுகாப்பு சவால்களை முன்கூட்டியே கணித்து, அவை பெரிய அச்சுறுத்தல்களாக மாறுவதை தடுப்பதற்கான உத்திகளை வகுக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

ஓராண்டு இலக்கு:

பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS), பாரதிய நாகரி சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) மற்றும் பாரதிய சாக்ஷ்ய அதிநியம் (BSA) ஆகியவை ஜூலை 1, 2024 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தன. இந்த புதிய சட்டங்கள் முறையே பிரிட்டிஷ் காலத்து இந்திய தண்டனை சட்டம் (IPC), குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் (CrPC) மற்றும் இந்திய சாட்சிய சட்டம் (Indian Evidence Act) ஆகியவற்றை மாற்றியமைத்தன.

"அடுத்த ஓராண்டில் மூன்று புதிய சட்டங்களும் 100 சதவீதம் அமல்படுத்தப்படும்; இதன் மூலம் குற்றவியல் வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றம் வரையிலான நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்கவும், தண்டனை விகிதத்தை 25 சதவீதம் அதிகரிக்கவும் முடியும்," என்று உள்துறை அமைச்சர் கூறினார்.

குற்றங்கள் மற்றும் குற்றவாளிகளை கண்காணிக்கும் நெட்வொர்க் மற்றும் அமைப்புகள், ஒன்றிணைந்து செயல்படக்கூடிய குற்றவியல் நீதி அமைப்பு, NatGrid மற்றும் தேசிய தானியங்கி கைரேகை அடையாள அமைப்பு ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த தரவுத் தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

மத்திய அமைச்சர் பாராட்டு:

எதிர்கால சவால்களை தடுக்கும் வகையில், இளம் அதிகாரிகள் அனைவரும் தரவு ஒருங்கிணைப்பு, பகுப்பாய்வு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் குற்ற செயல்பாட்டு முறைகளை கண்டறிதல் ஆகியவற்றின் வாயிலாக செயல்படக்கூடிய உளவு தகவல்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஷா கூறினார்.

நக்சலைட்டுகள், ஜம்மு-காஷ்மீர் பயங்கரவாதம் மற்றும் வடகிழக்கு கிளர்ச்சி ஆகிய மூன்று முக்கிய உள்நாட்டு பாதுகாப்பு சிக்கல்களால் ஏற்பட்ட சவால்களை அரசு "முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது என்று கூறிய அவர், இந்த சாதனைக்கு அனைத்து மாநிலக் காவல் படைகள், மத்திய முகமைகள் மற்றும் மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகள் ஆகியவற்றின் பங்களிப்பே காரணம் என்று பாராட்டினார்.

Amit Shah
அமித் ஷா
Criminal Law
குற்றவியல் சட்டம்
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com