இந்தியா

ஆசியக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா வாழ்த்து

இலங்கையை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி கோப்பையைக் கைப்பற்றியது.
Amit Shah and IND W Team
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ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியைத் திறம்பட வீழ்த்தி, 8-ஆவது முறையாக மகளிர் ஆசியக் கோப்பைை வென்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

எக்ஸ் தளப் பதிவு:

இது குறித்து தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பதிவில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "ஆசிய கிரிக்கெட்டில் இந்தியா மற்றொரு மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. 8-ஆவது மகளிர் ஆசியக் கோப்பையை வென்ற நமது வெற்றியாளர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

இந்தத் தொடர் முழுவதும் உங்கள் அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தால் தேசத்தையே உற்சாகப்படுத்தியதோடு, லட்சக்கணக்கானோருக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் பாதையையும் அமைத்துள்ளீர்கள்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இலங்கையை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி கோப்பையைக் கைப்பற்றியது.

இந்திய அணி திட்டவட்டம்:

இதைத் தொடர்ந்து இலங்கையை வென்ற இந்திய அணி, ஆசிய மகளிர் கோப்பையை ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவரும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் தலைவருமான மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள மறுத்தது. இந்திய ஆடவர் அணியிடம் ஆசிய கோப்பையை ஒப்படைக்க பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் மறுத்த ஓராண்டுக்கு பிறகு இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

இலங்கைக்கு எதிரான தனது இறுதி வெற்றியை இந்தியா உறுதி செய்துகொண்டிருந்தபோது, ​​ஆட்டத்தின் பிற்பகுதியில் மொஹ்சின் நக்வி பிரமுகர்களுடன் அமர்ந்திருந்ததை கேமராக்கள் பதிவு செய்தன. ஆட்டம் முடிந்து இந்தியா 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றபோது, ​​அவர் பி.சி.சி.ஐ. துணை தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா, செயலாளர் தேவாஜித் சைகியா மற்றும் பிறருக்கு அருகில் அமர்ந்திருப்பது காணப்பட்டது.

மேடையில் இருந்த நக்வி, இரண்டாம் இடத்திற்கான காசோலையை இலங்கை கேப்டன் சமரி அட்டப்பட்டுவிடம் வழங்கினார். அட்டப்பட்டு, ஃபார்வெஸ் மஹரூஃபுடன் பேசிய உடனேயே, பரிசளிப்பு விழா முடிவுக்கு வந்தது.

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