ராகுல் காந்தியின் விவாத சவாலை ஏற்றுக்கொண்ட அமித்ஷா - ஆனால் போட்டி நாடாளுமன்றத்தில்!

பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து பொதுவெளியில் தன்னுடன் விவாதிக்க பிரதமர் மோடி தயாரா என ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியிருந்தநிலையில், அந்த விவாத சவாலை ஏற்றுக் கொள்வதாகவும், ஆனால் தெருக்களுக்கு பதில் நாடாளுமன்றத்தில் நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயார் எனவும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.
ஹரியானாவில் பாஜக நடத்திய ‘ஜனநாயகத்தைக் காப்போம், அராஜகத்தை அகற்றுவோம்’ பிரச்சாரத்தின் நிறைவுப் பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர்.,
“நீங்கள் (ராகுல் காந்தி) ஒரு பொறுப்பான விவாதத்தில் ஈடுபட விரும்பினால், உங்கள் கவலைகளில் உண்மையும், சாரமும், தர்க்கமும் இருந்தால், நாடாளுமன்றத்திற்குள் வந்து விவாதியுங்கள்.
நாம் ஒருவரையொருவர் நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்வோம். ஆனால், உங்களால் பதில்களைச் சமாளிக்க முடியாது; வழக்கம் போல், நீங்கள் ஓடிவிடுவீர்கள்.
நான் ராகுல் காந்திக்கு நேரடியாக சவால் விடுக்க விரும்புகிறேன். பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நீங்கள் விவாதத்திற்கு சவால் விடுகிறீர்களா? உங்களுக்கு விவாதம் வேண்டுமென்றால், பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள்.
2014-ல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆர்.) எங்கே இருந்தது? அப்போதும் நீங்கள் முற்றிலுமாகத் துடைத்தெறியப்பட்டீர்கள். 2019-ல் எஸ்.ஐ.ஆர். எங்கே இருந்தது? நீங்கள் தோற்றீர்கள். 2024-லும் எஸ்.ஐ.ஆர். இல்லை, அப்போதும் நீங்கள் மீண்டும் தோற்றீர்கள்.
ஹரியானாவிலோ அல்லது மகாராஷ்டிராவிலோ எஸ்.ஐ.ஆர். இல்லை... நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் தோற்றீர்கள். நீங்கள் நாடாளுமன்றம் செயல்பட அனுமதிப்பதில்லை, மாறாக, அராஜகத்தைப் போலவே குழப்பத்தைப் பரப்புவதற்காக வீதிகளில் கூட்டத்தைத் திரட்டுகிறீர்கள்.
நீங்கள் வெறுமனே அமளியை ஏற்படுத்தி, நாடாளுமன்றப் புறக்கணிப்புகளை அரங்கேற்றுகிறீர்கள்.
80 ஆண்டுகள் பழமையான ஜனநாயகம் உங்கள் ஏமாற்று வித்தைகளுக்குப் பலியாகும் என்று நீங்கள் உண்மையிலேயே நம்புகிறீர்களா? ராகுல் ஜி, நாங்கள் தெருவில் வாழும் மக்கள்.
நாடாளுமன்றத்திலும், சட்டமன்றங்களிலும், எங்கள் கிராமங்களிலும், எங்கள் வயல்களிலும் பாஜக உங்களுக்குத் தகுந்த பதிலடி கொடுக்கும்; நீங்கள் கூட்டத்தைத் திரட்டத் துணிந்தால், உங்களுக்குத் தகுந்த பதிலடி கொடுக்க பாஜக தொண்டர்கள் அங்கே இருப்பார்கள்.” என தெரிவித்தார்.