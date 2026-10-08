விமானப்படை தினம்: ஜனாதிபதி, பிரதமர் வாழ்த்து

இந்திய விமானப்படை தனது பெருமைமிக்க சேவை மற்றும் மேன்மையின் பாரம்பரியத்தைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தட்டும் என்று ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டு அனைத்து விமானப்படை வீரர்களுக்கும், முன்னாள் வீரர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இந்திய விமானப்படை, தொழில் முறை, ஒழுக்கம் மற்றும் தயார்நிலை ஆகியவற்றின் உயர்ந்த தரங்களைப் பேணி, நாட்டிற்கு முன்மாதிரியான சேவையை ஆற்றியுள்ளது.
நாட்டின் பாதுகாப்பைப் பேணுவதில் நமது விமானப்படை வீரர்களின் துணிச்சல், துல்லியம் மற்றும் செயல்பாட்டுத் தயார்நிலையை ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நிரூபித்தது. பேரிடர்கள் மற்றும் மனிதாபிமான நெருக்கடிகளின் போதும் அவர்கள் மதிப்புமிக்க உதவிகளை வழங்கியுள்ளனர். அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு தேசத்திற்கு உத்வேகமாகவும் பெருமையாகவும் விளங்குகிறது. இந்திய விமானப்படை தனது பெருமைமிக்க சேவை மற்றும் மேன்மையின் பாரம்பரியத்தைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தட்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
94-வது விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டு, அனைத்து விமானப்படை வீரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இந்திய விமானப்படையின் வீரம், தொழில்முறைத் திறன் மற்றும் கடமையின் மீதான அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு ஆகியவை நமது இறையாண்மையைத் தொடர்ந்து பாதுகாத்து, தேசத்திற்கு உத்வேகம் அளிக்கின்றன.
மனிதாபிமான உதவிகள் மற்றும் பேரிடர் நிவாரணப் பணிகளில் அதன் பங்கு, நெருக்கடியான காலங்களில் மனிதகுலத்திற்குச் சேவை செய்வதில் அதன் அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்திய விமானப்படை தொடர்ந்து மேலும் உயரங்களை எட்டி, தேசத்தின் சேவையில் உறுதியாக நிலைத்திருக்கட்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
இந்தியா தனது விமானப்படை வீரர்களை நினைத்துப் பெருமை கொள்கிறது. விமானப்படை தினத்தன்று, நமது வானத்தைப் பாதுகாப்பதில் அவர்கள் காட்டும் துணிச்சலுக்கும் அர்ப்பணிப்புக்கும் நாங்கள் வணக்கம் செலுத்துகிறோம்!
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.