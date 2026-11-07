உங்களை எதிர்த்து போராடுவேன்: அபிஷேக் பானர்ஜி இல்லத்தின் மீது நள்ளிரவு தாக்குதல்- மம்தா பானர்ஜி எச்சரிக்கை

கொல்கத்தாவில் உள்ள திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் அபிஷேக் பானர்ஜியின் இல்லத்திற்கு அருகில் இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் திடீரென ஒரு கும்பல் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளது.
மேற்குவங்க மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளரும் எம்பியுமான அபிஷேக் பானர்ஜியின் இல்லத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட நள்ளிரவுத் தாக்குதல் அம்மாநில அரசியலில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சம்பவத்திற்குக் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, பாரதிய ஜனதா கட்சியும் காவல்துறையும் இணைந்து திட்டமிட்டு இந்த வன்முறையை அரங்கேற்றியுள்ளதாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மேலும், தேவைப்பட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடப் போவதாகவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
கொல்கத்தாவில் உள்ள திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் அபிஷேக் பானர்ஜியின் இல்லத்திற்கு அருகில் இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் திடீரென ஒரு கும்பல் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளது. கற்கள் மற்றும் கட்டைகளுடன் வந்த அந்த கும்பல் சுமார் 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் வரை அப்பகுதியில் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாகவும், அங்குள்ள சிறிய கடைகளை அடித்து சேதப்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்தச் சம்பவம் நடக்கும்போது காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல், வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்களைப் பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்றதாகக் கட்சித் தரப்பில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சம்பவம் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகளையும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தரப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்ட மம்தா பானர்ஜி, செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசுகையில், பாஜகவினர் காவல்துறையின் துணையோடு மாநிலத்தில் முழுமையான ரவுடித்தனத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். காளி பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகைக் கொண்டாட்டங்களுக்கு இடையூறு செய்யும் வகையில் காவல்துறை வேண்டுமென்றே கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
குறிப்பாக, காளி சிலைகள் செய்யும் பாரம்பரிய பகுதியான படுவாபாரா பகுதிக்குச் செல்லும் வழிகளைப் போலீஸ் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளதாகவும், முக்கிய சாலையில் சட்டவிரோதமாகப் புதிய பூஜைகளுக்கு அனுமதி வழங்கி பொதுமக்களின் நடமாட்டத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அரசியல் லாபத்திற்காக காவல்துறை தங்களது வரம்பை மீறிச் செயல்படக் கூடாது என்று மம்தா பானர்ஜி கடுமையாக எச்சரித்தார். காவல்துறை அதிகாரிகளின் பதவி உயர்வு மற்றும் வரம்புகள் தனக்குத் தெரியும் என்றும், அவர்கள் எல்லை மீறிச் செயல்பட்டால் அவர்களைச் சட்ட ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் எதிர்த்துப் போராடுவேன் என்றும் அவர் ஆவேசமாகக் கூறினார். பாஜக தனது அரசியல் எதிரிகளை ஒடுக்க பணத்தையும் காவல்துறையையும் தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகவும், இந்த அடாவடித்தனத்திற்கு எதிராக நாட்டின் உயரிய நீதிமன்றமான உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி நீதி பெறுவோம் என்றும் மம்தா பானர்ஜி உறுதிபடத் தெரிவித்தார்.