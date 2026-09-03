இந்தியா

GDP 7.8 சதவீதம் வளர்ந்துள்ள நிலையில் வேலைவாய்ப்புகள் எங்கே? ஆதித்யா தாக்கரே

7.8 சதவீத ஜிடிபி வளர்ச்சி விகிதத்தை எட்டியதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களைப் பாராட்டினார்.
Aditya Thackeray
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நாட்டின் ஜிடிபி 7.8 சதவீத வளர்ச்சியை கண்டிருந்தால், அது பொருளாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று சிவசேனா தலைவர் ஆதித்யா தாக்கரே கூறினார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய தாக்கரே, ஜிடிபி அதிகரித்து வரும் நிலையில், மக்கள் தங்கத்தை வாங்க வேண்டாம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏன் வலியுறுத்துகிறார் என்று கேள்வி எழுப்பினார். "ஜிடிபி 7.8 சதவீதம் வளர்வது போல அது எதிரொலிக்க வேண்டும்," என்று தாக்கரே கூறினார்.

7.8 சதவீத ஜிடிபி வளர்ச்சி:

போர்கள், நிலையற்ற தன்மை மற்றும் விநியோகச் சங்கிலித் தடைகள் இருந்தபோதிலும் 7.8 சதவீத ஜிடிபி வளர்ச்சி விகிதத்தை எட்டியதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களைப் பாராட்டினார்.

இருப்பினும், இந்த புள்ளிவிவரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்த முன்னாள் நிதித்துறை செயலாளர் சுபாஷ் கார்க், கடந்த ஆண்டின் ஜிடிபி மதிப்பீடு சுமார் ரூ. 86 லட்சம் கோடியில் இருந்து ரூ. 80 லட்சம் கோடியாக குறைக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால், தற்போதைய விலையின் அடிப்படையில் ஜிடிபி வளர்ச்சி சுமார் 2.6 சதவீதமாகவே இருந்திருக்கும் என்று கூறியிருந்தார்.

கார்க் உண்மைகளை முன்வைத்து, ஜிடிபி வளர்ச்சி குறித்த கூற்றை அம்பலப்படுத்தியுள்ளார் என்று தாக்கரே கூறினார். "வளர்ச்சி இருந்தால், ஏன் வேலைவாய்ப்புகள் இல்லை?" என்று தாக்கரே கேள்வி எழுப்பினார்.

இடஒதுக்கீடு குறித்து கருத்து:

மராத்தா இடஒதுக்கீடு ஆர்வலர் மனோஜ் ஜரங்கே மேற்கொண்டுள்ள காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டம் குறித்து பேசிய தாக்கரே, யாருடைய உரிமையையும் பறிக்காமல், இடஒதுக்கீடு கோருபவர்களுக்கு அது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்.

மராத்தா, ஓபிசி அல்லது தங்கர் என யாராக இருந்தாலும், தேர்தலுக்கு முன் அரசாங்கம் வெறும் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே அளித்துவிட்டு, பின்னர் மக்களை ஏமாற்றுகிறது என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

விவசாயிகளுக்கு தார்மீக ஆதரவை அளிக்குமாறும், பருவநிலை மாற்றத்தைத் தாங்கி வளரக்கூடிய விவசாய முறையை நோக்கிச் செயல்படுமாறும் தாக்கரே வலியுறுத்தினார்.

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