தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஆதரவாக 42 முன்னாள் நீதிபதிகள் திறந்த கடிதம்.. போராடுபவர்கள் மீது விமர்சனம்

எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஆதரவாக 42 முன்னாள் நீதிபதிகள் திறந்த கடிதம் எழுதியுள்ளனர்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரியும், வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தத்தில் (SIR) முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் குற்றம் சாட்டியும் எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன.
இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஆதரவாக உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் பல்வேறு உயர் நீதிமன்றங்களின் முன்னாள் நீதிபதிகள் 42 பேர் கையெழுத்திட்ட ஒரு திறந்த கடிதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்தையும் நீதித்துறையையும் சீர்குலைக்கும் நோக்கில், அரசியல் நோக்கங்களுடன் ஒரு திட்டமிட்ட பிரச்சாரம் நடத்தப்படுவதாக அவர்கள் அந்தக் கடிதத்தில் ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
நிறுவனங்களை விமர்சிப்பது ஒரு ஜனநாயக உரிமை, ஆனால் அவற்றை அவதூறு செய்வதோ அல்லது அழிக்க முயற்சிப்பதோ அந்த உரிமையின் ஒரு பகுதியல்ல என்று முன்னாள் நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வாக்காளர் பட்டியலின் நம்பகத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்வதற்கான ஒரு சட்டப்பூர்வமான செயல்முறையே இந்த சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் என அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
மேலும், தேர்தல்களின் செல்லுபடி தன்மையைக் குலைக்க முயற்சிப்பது நாட்டில் குழப்பத்திற்கும் கலவரங்களுக்கும் வழிவகுக்கும் என்றும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
மேலும் அந்த கடிதத்தில், "வாக்கு மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் நீதிமன்றங்களில் அல்ல, பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளில்தான் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
தேர்தல் ஆணையம் பிரமாணப் பத்திரம் கேட்கும்போது, யாரும் அதைச் சமர்ப்பிப்பதில்லை. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பழுதடையும்போது மட்டுமே அவை மீது பழி சுமத்தப்படுகிறது.
அதே இயந்திரங்கள் மூலம் தாங்கள் பெற்ற வெற்றிகளை அவர்கள் கேள்விக்குட்படுத்துவதில்லை. ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நாட்டை ஆண்ட ஒரு கட்சி, தங்களை ஆட்சிக்குக் கொண்டு வந்த அதே அமைப்பையே இப்போது நிராகரிக்கிறது.
சில செயல்பாட்டாளர் அமைப்புகள், எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் மனுக்களைத் தாக்கல் செய்து, நீதிமன்ற அறைகளையே களங்களாக மாற்றி வருகின்றன.
தீர்ப்பு தங்களுக்குச் சாதகமாக இல்லாத பட்சத்தில், அவர்கள் நீதிமன்றங்களையே கடுமையாக விமர்சித்து, அவதூறுகளையும் பரப்புகின்றனர்." என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.