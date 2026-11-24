குஜராத் காவல்துறை, இந்தியா-பாகிஸ்தான் சர்வதேச எல்லையை ஒட்டியுள்ள 20 கிராமங்களுக்கு, இரண்டு நாள் கள அளவிலான பாதுகாப்பு ஆய்வுக்காக பத்து மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை அனுப்ப இருக்கிறது. இந்த ஆய்வின்போது, அதிகாரிகள் உள்ளூர் மக்களின் வீடுகளில் இரவு தங்கி, கட்ச், வாவ்-தரத் மற்றும் படான் மாவட்டங்களில் உள்ள எல்லை பகுதிகளில் பணியில் இருக்கும் கிராமவாசிகள் மற்றும் காவல்துறையினரின் கவலைகளை நேரடியாக கேட்டறிவார்கள்.
இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கை நவம்பர் 26 மற்றும் 27 ஆகிய தேதிகளில் நடத்தப்படவுள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் நான்கு அடுக்கு பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு குறித்த தொலைநோக்கு பார்வையை முன்னெடுத்து செல்வதற்கும், எல்லை பாதுகாப்பை பிழையற்றதாக மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு அகமதாபாத்தில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆய்வு கூட்டங்களில் பெறப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கும் இந்த அணுகுமுறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தொழில்நுட்பத்தால் இயங்கும் வேலியமைப்பின் ஆதரவுடன் கூடிய விரிவான பிராந்திய பாதுகாப்பிற்கான பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உந்துதலுடனும் இது ஒத்துப்போகிறது.
முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேலின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஹர்ஷ் சங்கவியின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை, தொலைதூர எல்லைப்புற கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதோடு, சர்வதேச மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லை பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு நாட்களில், அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பு, முகமைகளின் தயார்நிலை மற்றும் ரோந்து ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்வார்கள்; இரவு நேர ஆய்வு கூட்டங்களை நடத்துவார்கள்.
மேலும், எளிதில் சென்றடைய முடியாத பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர் சமூகத்தினர் மற்றும் பணியாளர்களுடன் கலந்துரையாடி, எதிர்கால பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்களை வடிவமைக்க உதவுவார்கள்.
இரண்டு நாள் களப்பணியின் மூலம், குஜராத் காவல்துறை மாநில எல்லைகளிலுள்ள கடைசி கிராமம் வரை பாதுகாப்பையும் மக்களைச் சென்றடைவதையும் வலுப்படுத்த இலக்கு கொண்டுள்ளது.