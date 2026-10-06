சென்னையில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.107.76க்கும், ஒரு லிட்டர் டீசல் ரூ.99.55க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் தொடர்ந்து மாற்றம் காணப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்றைய நாள் (06-10-2026-செவ்வாய்க்கிழமை) நிலவரப்படி எரிபொருள் விலையில் நிலவும் மாற்றம் குறித்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளன.
சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.107.76க்கும், ஒரு லிட்டர் டீசல் ரூ.99.55க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரம் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தினசரி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. கடந்த சில நாட்களாக எரிபொருள் விலையில் பெரிய அளவில் மாற்றமின்றி தொடர்வது வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஓரளவு நிம்மதியை அளித்துள்ளது.