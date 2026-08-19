GOLD PRICE TODAY: காலையில் குறைந்த தங்கம் விலை மாலையில் உயர்ந்தது - எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் என்றால் தற்போது நடுத்தர மக்களுக்கு எட்டாக்கனியாகவே மாறி வருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய விலையில் விற்பனை செய்யப்படுவதால் உச்சத்தை தொட்டு விற்பனையாகிறது.
ஆடி மாதம் முடிந்து சுபமுகூர்த்த தினங்கள் நிறைந்த ஆவணி மாதம் பிறந்துள்ளதால், இனி வரும் நாட்களில் தங்கத்தின் தேவை அதிகரித்து விலை மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த வாரத்தில் தொடக்கத்தில் இருந்து, அதாவது கடந்த 2 நாட்களாக சற்று உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று காலை சற்று குறைந்தது.
கிராமுக்கு 85 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,205-க்கும், சவரனுக்கு 680 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 640-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் 250 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. கடந்த 5 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையான வெள்ளி விலை இன்று சற்று குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், சென்னையில் இன்று மாலை 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,560 அதிகரித்து ரூ.1,15,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.195 அதிகரித்து ரூ.14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
காலையில் சவரனுக்கு 680 ரூபாய் குறைந்த தங்கத்தின் விலை மாலையில் 1560 ரூபாய் அதிகரித்திருப்பது இல்லத்தரசிகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
18-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,320
17-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,160
16-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,760
15-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,760
14-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,600