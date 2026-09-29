வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: நகை பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்... தொடர்ந்து விலை சரிவில் தங்கம் - இன்றைய நிலவரம்

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்துள்ளது.
Gold
Published on
Summary

சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.1,09,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை இம்மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. அந்த வகையில் கடந்த 19-ந்தேதி வரை விலை அதிகரித்து வந்த நிலையில், கடந்த 21-ந்தேதியில் இருந்து விலை குறைந்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது.

அந்த வரிசையில் தங்கம் விலை நேற்றும் அதிரடியாக சரிவை சந்தித்தது. காலையில் கிராமுக்கு ரூ.235-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,880-ம் குறைந்தது. அதனை தொடர்ந்து மாலையில் மேலும் கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம் சரிந்தது. ஆக மொத்தம் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.335-ம், சவரனுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 680-ம் சரிந்து காணப்பட்டது.

நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்துக்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட தங்கம் விலை, நேற்றைய விலை குறைவால், ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 665-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 320-க்கும் விற்பனை ஆனது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.1,09,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.25 குறைந்து ரூ.13,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை குறைவு

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.240-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு

அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு உயர்ந்து தங்கம் வாங்கும் செலவு அதிகரிப்பதால் சர்வதேச அளவில் தங்கத்திற்கான தேவை குறைந்து விலை சரிவடைகிறது. மேலும், அமெரிக்க அரசு பத்திரங்களின் வட்டி விகிதம் அதிகரித்ததால் முதலீட்டாளர்களின் கவனம் தங்கத்திலிருந்து பத்திரங்களை நோக்கி திரும்பியுள்ளது. இதுபோன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை சரிவை சந்திப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்

28-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.109,320

27-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,000

26-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,000

25-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,080

24-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,000

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்

28-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

27-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250

26-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250

25-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250

24-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250

Gold
தங்கம்
Gold price
தங்கம் விலை
இன்றைய தங்கம் விலை
Today Gold Price
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com