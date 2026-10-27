GOLD PRICE TODAY: நாளுக்கு நாள் ஏறும் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும், இறக்கமுமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 19-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.280 உயர்ந்து ரூ.1,08,560-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.35 உயர்ந்து ரூ.13,570-க்கும் விற்பனையானது. 20-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,07,920-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.80 குறைந்து ரூ.13,490-க்கும் விற்பனையானது. 21-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,07,120-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.100 குறைந்து ரூ.13,390-க்கும் விற்பனையானது.
22-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,240 குறைந்து ரூ.1,05,880-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.155 குறைந்து ரூ.13,235-க்கும் விற்பனையானது. 23-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,400 குறைந்து ரூ.1,04,480-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.175 குறைந்து ரூ.13,060-க்கும் விற்பனையானது.
24-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.1,04,560-க்கும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ரூ.13,070-க்கும் விற்பனையானது. 25-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1,04,560-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,070-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்து ரூ.1,04,680-க்கும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ.15 உயர்ந்து ரூ.13,085-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.1,05,080-க்கும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.13,135-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.220-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2.20 லட்சத்திற்கும் விற்பனையாகிறது.
26-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,680
25-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,560
24-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,560
23-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,480
22-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,880
26-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.220
25-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.220
24-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.220
23-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.225
22-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.225