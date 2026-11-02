GOLD PRICE TODAY: வார தொடக்கத்தில் சற்றே உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வந்த நிலையில், கடந்த 26, 27 மற்றும் 28-ந்தேதிகளில் சற்று உயர்ந்திருந்தது. 29-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.13,195-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,05,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. 30-ந்தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.155 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,040-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,04,320-க்கும் விற்பனையானது.
31-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,480 குறைந்து ரூ.1,01,840-க்கும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ.310 குறைந்து ரூ.12,730-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று ஒரு சவரன் ரூ.1,01,840-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.12,730-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.360 உயர்ந்து ரூ.1,02,200-க்கும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ.45 உயர்ந்து ரூ.12,775-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்திற்கும் விற்பனையாகிறது.
01-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,01,840
31-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,01,840
30-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,320
29-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,560
28-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,560
01-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.200
31-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.200
30-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.210
29-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.215
28-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.220