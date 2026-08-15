GOLD PRICE TODAY: ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை இம்மாத தொடக்கத்தில் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில், கடந்த 5-ந்தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து ஏறுமுகத்திலேயே பயணித்து வந்தது. அதன்படி, கடந்த 5-ந்தேதியில் இருந்து 13-ந்தேதி வரை மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.840-ம், சவரனுக்கு ரூ.6 ஆயிரத்து 720-ம் உயர்ந்திருந்தது.
கடந்த 9 நாட்களுக்கு பிறகு தங்கம் விலை நேற்று குறைந்து காணப்பட்டது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 220-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 760-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி காலையில், கிராமுக்கு ரூ.180-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,440-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 40-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 320-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து மாலையில், ஏற்றம் கண்டது. கிராமுக்கு ரூ.160-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,240-ம் அதிகரித்தது. ஆக நேற்று முன்தினத்தைவிட கிராமுக்கு ரூ.20-ம், சவரனுக்கு ரூ.160-ம் மட்டுமே குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து ரூ.1,13,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.14,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.255-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 55 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
14-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,600
13-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,760
12-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,600
11-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,200
10-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600
14-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
13-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
12-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
11-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
10-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250