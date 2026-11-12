GOLD PRICE TODAY: தங்கம் வாங்குவோருக்கு டபுள் டமாக்கா - இன்றும் அதிரடியாக குறைந்த விலை

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் குறைந்து கொண்டே வந்து நகைப் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருந்தது. மேலும் விலை குறைந்து சவரன் ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் செல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் கடந்த 2-ந்தேதியில் இருந்து 5-ந்தேதி வரை கிராமுக்கு ரூ.655-ம், சவரனுக்கு ரூ.5,240-ம் உயர்ந்தது.
தொடர்ந்து விலை அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட சூழலில், தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது.
9-ந்தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.95 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,255-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.760 ரூபாய் உயர்ந்து ரூ.1,06,040-க்கு விற்பனையானது. 10-ந்தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.45 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,210-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.360 ரூபாய் குறைந்து ரூ.1,05,680-க்கு விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.195 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,015-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,560 ரூபாய் குறைந்து ரூ.1,04,120-க்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,815-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,600 ரூபாய் குறைந்து ரூ.1,02,520-க்கு விற்பனையாகிறது. நேற்றும் இன்றும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,920 குறைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
11-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,120
10-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,680
9-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,040
8-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,280
7-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,280
11-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.200
10-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205
9-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205
8-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205
7-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205