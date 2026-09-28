GOLD PRICE TODAY: இன்று இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை- பவுனுக்கு 2680 ரூபாய் சரிந்தது

சென்னையில் தற்போது 22 காரட் தங்கம், 8 கிராம் (ஒரு பவுன்) ஒரு லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 320 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் 13 ஆயிரத்து 665 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் கடந்த 10 நாட்களாக சற்று குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. இந்த 10 நாட்களில் ஒருசில நாட்களில் சற்று உயர்வை சந்தித்தாலும், சரிவு என்பது இருந்து கொண்டே வருகிறது.
இன்று காலை ஒரு பவுனுக்கு 1880 ரூபாய் குறைந்தது. ஒரு கிராமுக்கு 235 ரூபாய் குறைந்தது. இந்த நிலையில் மாலை பவுனுக்கு மேலும் 200 ரூபாய் சரிவை சந்தித்தது. இதன்மூலம் ஒரு நாளில் பவுனுக்கு 2680 ரூபாய் சரிந்துள்ளது. ஒரு கிராமுக்கு 335 ரூபாய் சரிவை சந்தித்துள்ளது.
சென்னையில் தற்போது 22 காரட் தங்கம், 8 கிராம் (ஒரு பவுன்) ஒரு லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 320 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் 13 ஆயிரத்து 665 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று காலை வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்தது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.245-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மாலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை.
27-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,000
26-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,000
25-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,080
24-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.112,000
23-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.113,080
27-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250
26-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250
25-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250
24-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250
23-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255