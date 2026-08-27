வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: சற்று குறைந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்!

ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,19,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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சென்னையில் இன்றைய ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையை விட கிராமுக்கு ரூ. 70 மற்றும் சவரனுக்கு ரூ.560 வரை குறைந்து விற்பனையாகிறது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

ஆவணி மாதம் பிறந்துள்ள நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கங்களுடன் காணப்பட்ட தங்கம் விலை இன்று சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.

  • ஆபரணத் தங்கம் (22 கேரட்): இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,940-க்கும், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,19,520-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்றைய விலையை விட சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்துள்ளது.

  • 24 கேரட்: இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.16,298 என்ற விலையில் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை நிலவரம்

வெள்ளி விலையிலும் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 265 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்

26-08-2026- (22) - ரூ. 1,20,080

25-08-2026- (22 ) - ரூ.1,20,080

24-08-2026- (22 ) - ரூ.1,20,240

23-08-2026- (22 ) - ரூ.1,19,600

22-08-2026- (22 ) - ரூ.1,19,600

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்

26-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265

25-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265

24-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

23-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270

22-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270

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