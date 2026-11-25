அமெரிக்க மத்திய வங்கியான ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தங்கத்தின் விற்பனை அழுத்தத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. வட்டி வருமானம் தரும் அரசுப் பத்திரங்கள் மற்றும் பிற முதலீடுகளை நோக்கி முதலீட்டாளர்கள் மாறுவதும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவாக இருப்பதும் தங்கத்தின் தேவையைக் குறைத்துள்ளன.
தங்கத்தின் விலை மேலும் சரிவைச் சந்தித்து வரும் நிலையில், நகை வாங்குவோர் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் பெரிய அளவில் வாங்காமல், தவணைகளாகப் பிரித்துக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குவதே பாதுகாப்பான அணுகுமுறையாக இருக்கும் எனச் சந்தை நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்திற்கு சுமார் 3,500 அமெரிக்க டாலர் அளவில் உடனடி ஆதரவு நிலை உள்ளது.
அமெரிக்க மத்திய வங்கியான ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தங்கத்தின் விற்பனை அழுத்தத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. வட்டி வருமானம் தரும் அரசுப் பத்திரங்கள் மற்றும் பிற முதலீடுகளை நோக்கி முதலீட்டாளர்கள் மாறுவதும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவாக இருப்பதும் தங்கத்தின் தேவையைக் குறைத்துள்ளன. மேலும், முன்னதாக ஏற்பட்ட விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து முதலீட்டாளர்கள் லாபம் பார்ப்பதற்காகத் தங்கத்தை விற்று வருவதும், 'ஸ்டாப்-லாஸ்' விற்பனைகளும் சரிவை வேகப்படுத்தியுள்ளன. உள்நாட்டுச் சந்தையில் ரூபாய் மதிப்பின் நகர்வுகள் மற்றும் இறக்குமதிச் செலவுகளும் உள்ளூர் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
திருமணம் அல்லது விசேஷங்களுக்காக நகை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு விலை சரிவு சாதகமாக அமைந்தாலும், மிகக் குறைந்த விலையைத் துல்லியமாகக் கணிப்பது கடினம். எனவே, மொத்தத் தொகையையும் ஒரே நாளில் முதலீடு செய்யாமல், பல தவணைகளாகப் பிரித்து வாங்குவது விலை ஏற்ற-இறக்க அபாயத்தைக் குறைக்கும். நகை வாங்கும் போது தங்கத்தின் தரக்குறியீடு (ஹால்மார்க்), செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் இறுதி பில் தொகையை வெவ்வேறு நகைக் கடைகளில் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது அவசியம்.
தங்க இ.டி.எஃப் அல்லது தங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போன்ற நிதி முதலீடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள், கடுமையான விலை சரிவுக்குப் பிறகும் சந்தையில் ஏற்ற-இறக்கங்கள் தொடரலாம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். குறுகிய கால விலை ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கொண்டு அவசர முடிவுகளை எடுக்காமல், தங்கள் முதலீட்டுக் காலம் மற்றும் ஆபத்து எடுக்கும் திறனுக்கு ஏற்ப படிப்படியாக முடிவெடுக்குமாறு நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.