வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில் ரூ.92.65 என்ற அளவில் தொடங்கிய ரூபாய், பின்னர் 23 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.92.62-க்குச் சென்றது. முன்னதாக திங்கள்கிழமை அன்று, ஏழு மாத உச்ச நிலையிலிருந்து இறக்கம் கண்ட ரூபாய் 23 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.85 என்ற அளவில் முடிவடைந்திருந்தது.
இன்று காலை தொடக்க வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 23 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.92.62 என்ற நிலையை எட்டியது. உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளில் காணப்பட்ட கொள்முதல் ஆர்வம் காரணமாக அந்நிய நிதி வரத்து அதிகரித்ததும், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து வருவதும் ரூபாயின் மதிப்பு உயர முக்கியக் காரணங்களாக அமைந்தன. இருப்பினும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவாக இருந்ததால் ரூபாயின் உயர்வு ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில் ரூ.92.65 என்ற அளவில் தொடங்கிய ரூபாய், பின்னர் 23 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.92.62-க்குச் சென்றது. முன்னதாக திங்கள்கிழமை அன்று, ஏழு மாத உச்ச நிலையிலிருந்து இறக்கம் கண்ட ரூபாய் 23 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.85 என்ற அளவில் முடிவடைந்திருந்தது. குருநானக் ஜெயந்தி விடுமுறையை முன்னிட்டு நேற்று நாணயச் சந்தைக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. நவம்பர் 13 அன்று ரூ.94.19 என்ற முடிவைக் கண்டிருந்த ரூபாய், அதற்கு முந்தைய ஐந்து தொடர் வர்த்தக அமர்வுகளில் 1.6 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான உயர்வைப் பதிவு செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆறு முக்கிய நாணயங்களுக்கு எதிரான அமெரிக்க டாலரின் வலிமையைக் காட்டும் டாலர் குறியீடு, பாதுகாப்பான முதலீடுகளை நோக்கி முதலீட்டாளர்கள் நகர்ந்ததாலும் அமெரிக்க கருவூலப் பத்திரங்களின் வருமானம் குறைந்ததாலும் 0.15 சதவீதம் உயர்ந்து 103.90 என்ற அளவில் இருந்தது. உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் அளவுகோலான பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் முன்பேர வர்த்தகத்தில் 1.30 சதவீதம் குறைந்து ஒரு பீப்பாய் 90.21 அமெரிக்க டாலராக வர்த்தகமானது.
உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளில் தொடக்க வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 1,466.70 புள்ளிகள் (1.78 சதவீதம்) உயர்ந்து 83,902.69 ஆகவும், [நிஃப்டி] 411.95 புள்ளிகள் (1.63 சதவீதம்) உயர்ந்து 25,761.60 ஆகவும் ஏற்றம் கண்டன. முந்தைய வர்த்தக அமர்வில் முக்கிய குறியீடுகள் சுமார் 2 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்த போதிலும், திங்கள்கிழமை அன்று வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FIIs) நிகர அடிப்படையில் ரூ.5,672.99 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை வாங்கியதாகச் சந்தைத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.