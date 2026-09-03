GOLD PRICE TODAY : ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை- சவரனுக்கு ரூ.2,320 உயர்ந்து அதிர்ச்சி

தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும், இறக்கமுமாக இருந்து வருகிறது. சென்னையில் நேற்று முன்தினம் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 175-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து நேற்று தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.225 குறைந்து, ரூ.13 ஆயிரத்து 950-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,800 சரிந்து ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்றது.
இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு 290 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 14 ஆயிரத்து 240 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 2,320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 920-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
02-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600
01-09-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,400
31-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,960
30-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,040
29-08-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,040
02-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250
01-09-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250
31-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
30-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
29-08-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260