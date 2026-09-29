ஆரோக்யம்

உலக இதய தினம்.. உங்கள் இதயத்தை இயற்கையாக பாதுகாக்க 7 வழிகள் இதோ!

இதய நோயால் சுமார் 19.8 மில்லியன் இறப்புகள் (மொத்த இறப்புகளில் சுமார் 32%) ஏற்பட்டதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறுகிறது.
உலக இதய தினம்
உலக இதய தினம்
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Summary

உலக இதய தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 29 அன்று உலக இதய தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

இதய நோய், அதன் அறிகுறிகள், அதனை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் மற்றும் அதனைத் தடுப்பது எப்படி என்பவற்றில் விழிப்புணர்வு உண்டாக்க இத்தினம் உலக இதயக் கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது.

இதய நோய்

இன்றைய காலத்தில் இதய நோய் என்பது மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது.

குறிப்பாக திடீர் மாரடைப்புகளால் உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

2022ஆம் ஆண்டில், இதய நோயால் சுமார் 19.8 மில்லியன் இறப்புகள் (மொத்த இறப்புகளில் சுமார் 32%) ஏற்பட்டதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறுகிறது.

நமது இதயம் இடைவிடாமல் செயல்பட்டு, உடலின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இரத்தத்தை அனுப்பி, ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது.

இருப்பினும், இதய ஆரோக்கியத்தை நாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை.

கருப்பொருள்

Don't Miss a Beat என்பதே இவாண்டு இதய தினத்தின் கருப்பொருள் ஆகும்.

இதய நோய் ஏற்பட்ட பிறகு அதைக் கண்டறிவது மட்டுமல்ல. ஆபத்துக் காரணிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, சரியான முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் அதைத் தடுப்பதும் ஆகும்.

மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை இதய நோய் உள்ளடக்கியுள்ளது.

சீரற்ற உணவு முறை, போதுமான அளவு உடற்பயிற்சி இன்மை, புகையிலை பயன்பாடு, மது அருந்துதல் மற்றும் அதிக உடல் எடையுடன் இருத்தல் ஆகியவை இதய நோய்க்கு வழிவகுக்கும் காரணிகள் ஆகும்.

இந்தப் பழக்கவழக்கங்கள் உயர் இரத்த அழுத்தம், உயர் இரத்த சர்க்கரை மற்றும் கெட்ட கொழுப்பு சேர்வதற்கு வழிவகுக்கும். இது இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்.

ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள் மூலம் இந்த அபாயங்களில் பலவற்றை சரிசெய்ய முடியும்

இதயத்தை இயற்கையாக பாதுகாக்க 7 வழிகள்

1) உணவு முறை

காய்கறிகளையும் பழங்களையும் அடிக்கடி உண்ணுங்கள். தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், கொட்டைகள், விதைகள், மீன்கள் ஆகியவற்றை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

அதே நேரத்தில், உப்பு, சர்க்கரை, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், பொரித்த உணவுகள், சர்க்கரை பானங்கள் மற்றும் கெட்ட கொழுப்புகள் அதிகம் உள்ள உணவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

2) உடற்பயிற்சி

உடற்பயிற்சி செய்வது உடல் எடை, இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

வயது வந்தோர், வாரத்திற்கு குறைந்தபட்சம் 150 நிமிடங்கள் வேகமாக நடப்பது போன்ற மிதமான உடற்பயிற்சியையோ அல்லது 75 நிமிடங்கள் தீவிரமான உடற்பயிற்சியையோ செய்ய வேண்டும்.

தினசரி நடைப்பயிற்சி, படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துதல் போன்றவை உங்களை மேலும் சுறுசுறுப்பாக மாற்ற உதவும்.

3) புகைப்பிடித்தலை விடுங்கள்

புகைப்பிடித்தல் இரத்த நாளங்களைப் பாதிக்கிறது. இது இதயப் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும். மற்றவர்கள் விடும் புகையும் தீங்கானது. புகைப்பிடித்தலை விடுவது இதய நோயைத் தடுக்க முக்கியமான ஒன்றாகும்.

4) இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள்

உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு பெரும்பாலும் அறிகுறிகள் இருப்பதில்லை. உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய நோய், பக்கவாதம் மற்றும் பிற பிரச்சனைகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் . உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தை அடிக்கடி பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள்.

ஆரோக்கியமான உணவு, உடற்பயிற்சி, உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் உப்பைக் குறைத்தல் ஆகியவை இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவும்.

5) ஆரோக்கியமான உடல் எடை

உடல் எடை அதிகரிப்பது உயர் இரத்த அழுத்தம், கெட்ட கொழுப்பு, மற்றும் நீரிழிவு நோய் போன்ற பல இதய நோய் அபாயங்களை ஏற்படுத்தும்.

இதற்காக தீவிரமான உணவு கட்டுப்பாடு தேவை இல்லை. சமச்சீரான உணவை உண்பது, அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது , அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்வது, மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், சர்க்கரை பானங்களைத் தவிர்ப்பது போன்ற நீடித்த மாற்றங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

6) தூங்குங்கள்

இதய ஆரோக்கியம் என்பது உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல. நல்ல தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் கையாள ஆரோக்கியமான வழிகளும் முக்கியமானவை.

படுக்கைக்குச் செல்லும் முன் திரைப் பார்க்கும் நேரத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஓய்வெடுக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள். நடைப்பயிற்சி, ஆழ்ந்த சுவாசம், யோகா, தியானம் அல்லது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுவது மன அழுத்தத்தைக் கையாள உதவும்.

உங்களுக்கு நீண்டகால தூக்கப் பிரச்சனைகள் அல்லது அதிக மன அழுத்தம் இருந்தால், மருத்துவரிடம் பேசுங்கள். இந்தப் பிரச்சனைகள் உங்கள் வாழ்க்கையையும் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கக்கூடும்.

7) கண்காணிப்பு

ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள் மட்டும் போதாது. உங்கள் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை அறிந்துகொள்வதும் அவ்வாறே முக்கியம். உங்கள் இரத்த அழுத்தம், இரத்தச் சர்க்கரை மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் ஆகியவற்றைக் கண்காணித்து வாருங்கள்.

அறிகுறிகள் தோன்றும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம். சில இதயப் பிரச்சனைகள் பல ஆண்டுகளாக வெளிப்படாமல் இருக்கலாம்.

உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் இதயப் பிரச்சனைகள் இருந்திருந்தால், உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும். ஏனெனில் இது உங்கள் சொந்த உடல்நலனுக்கும் முக்கியமானதாக இருக்கலாம்.

இதய ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவது என்பது வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டும் செய்ய வேண்டிய காரியம் அல்ல என்பதை உலக இதய தினம் நினைவூட்டுகிறது.

இதய நோய்
heart disease
World Heart Day
உலக இதய தினம்
இதய ஆரோக்கியம்
heart health
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