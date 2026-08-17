ஆரோக்யம்

தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்பு 1,00,097-ஆக உயர்வு - மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை

தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஆண்டில் 1,00,097 புற்றுநோய் பாதிப்புகள் பதிவாகி, சென்னையில் அதிகரித்துள்ளது;
Tamil Nadu Cancer
தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது
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தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக ஒரே ஆண்டில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான புதிய புற்றுநோய் பாதிப்புகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த தரவுகளின்படி, 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களில், மாநிலத்தில் 1,00,097 புதிய பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளன.

இது, நோய்ப் பரவலின் தீவிரம் மற்றும் தொடர்ச்சியான உயர்வை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுவதோடு, நோய்த்தடுப்பு, முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சைத் திறன் குறித்து சுகாதார அதிகாரிகளிடையே கவலைகளையும் எழுப்பியுள்ளது.

புற்றுநோய் முன்னெச்சரிக்கை

வலுவான பரிசோதனைத் திட்டங்கள் மற்றும் வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் இல்லாமல், வரும் ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயரக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

புற்று நோய் பாதிப்பு 2020-ல் 68,750 இல் இருந்து, 2021-ல் 76,968 ஆகவும்; 2022-ல் 89,265 ஆகவும் 2023-ல் 92,816 ஆகவும், 2024-ல் 96,486 ஆகவும் உயர்ந்து, இந்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பாதிப்புகளை தாண்டியுள்ளது.

இந்தத் தொடர்ச்சியான அதிகரிப்பு, பெருகிவரும் நோய்ப் பாதிப்பையும், மாவட்டங்கள் முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த பொது சுகாதார நடவடிக்கைகளின் அவசரத் தேவையையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரிப்பு

2025-ஆம் ஆண்டில் புதிதாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட வழக்குகளில், 53,542 பேர் பெண்கள், 46,555 பேர் ஆண்கள் ஆவர். தமிழ்நாட்டில் தற்போது புற்றுநோயுடன் வாழும் மக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1,09,097-ஐ எட்டியுள்ளது.

சென்னையில் இந்த ஆண்டு 8,505 புதிய நோய்த்தொற்றுகள் பதிவாகி, தொடர்ந்து அதிகபட்ச பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன. அதனைத் தொடர்ந்து காஞ்சிபுரத்தில் 7,295 வழக்குகளும், வேலூரில் 6,525 வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.

நகர்ப்புறங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பாதிப்புகளுக்கு வாழ்க்கை முறை தொடர்பான இடர் காரணிகள், காற்று மாசுபாடு, மன அழுத்தம் மற்றும் தாமதமான நோயறிதல் ஆகியவற்றை சுகாதார வல்லுநர்கள் காரணமாகக் கூறுகின்றனர்.

புற்றுநோய் பாதிப்பு

புற்றுநோய்களின் தன்மைகள் பாலினத்தைப் பொறுத்தும் மாறுபடுகின்றன. ஆண்களிடையே, வாய்ப் புற்றுநோயே மிகவும் பொதுவானதாக உள்ளது; இது பெரும்பாலும் புகையிலைப் பயன்பாட்டுடன் தொடர்புடையது. அதனைத் தொடர்ந்து பெருங்குடல் மற்றும் வயிற்றுப் புற்றுநோய்கள் காணப்படுகின்றன.

பெண்களிடையே, மார்பகப் புற்றுநோய் முதலிடம் வகிக்கிறது. கருப்பை வாய் மற்றும் சினைப்பைப் புற்றுநோய்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளன. இது, வலுவான விழிப்புணர்வு மற்றும் வழக்கமான சமூகப் பரிசோதனை முயற்சிகளின் அவசியத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

கிட்டத்தட்ட பாதி புற்றுநோய் பாதிப்புகள் முற்றிய நிலைகளில் கண்டறியப்படுவதால், உயிர் பிழைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்து, சிகிச்சைச் செலவுகளும் அதிகரிக்கின்றன என்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

பழக்க வழக்கங்கள்

வழக்கமான உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரித்தல், புகையிலை மற்றும் மதுவைத் தவிர்த்தல், மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள், அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கு அத்தியாவசியமானவையாகக் கருதப்படுகின்றன.

தொடர்ச்சியான கட்டிகள், காரணமற்ற எடை இழப்பு, நீடித்த வலி அல்லது அசாதாரண அறிகுறிகளுக்கு உடனடி மருத்துவ கவனிப்பு தேவை என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

இதற்கிடையில், சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த தரவுகளின்படி, 2025-ஆம் ஆண்டில் கருப்பை, மார்பகம் மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்களால் மட்டும் 10,821 மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

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