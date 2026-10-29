உலக பக்கவாத தினம் 2026: பக்கவாதம் ஏற்பட்ட முதல் 10 நிமிடங்களில் செய்ய வேண்டியவையும், செய்யக் கூடாதவையும்

நபர் தூங்கி எழுந்திருக்கும்போது பக்கவாத அறிகுறிகள் இருந்தால், அவர் கடைசியாக எப்போது இயல்பாக இருந்தார் என்பதைத் குடும்பத்தினர் கணக்கிட வேண்டும். ரத்த ஓட்டத்தை மீட்டெடுக்கும் சிறப்பு சிகிச்சைகளை மருத்துவர்கள் வழங்குவதற்கு இந்தத் தகவல் பெரிதும் உதவுகிறது.
உலக பக்கவாத தினம் 2026 கடைபிடிக்கப்படும் இந்த வேளையில், பக்கவாதம் என்பது யாருக்கும் முன்கூட்டியே அறிவித்துவிட்டு வருவதில்லை. திடீரென ஒருவரின் பேச்சு உளறத் தொடங்குவது, முகம் ஒரு பக்கமாக கோணுவது அல்லது நிற்பதில் சிரமம் ஏற்படுவது போன்ற அறிகுறிகள் தென்படலாம். இதுபோன்ற அவசரக் கட்டத்தில் பதற்றமடையாமல், உடனடியாகச் செயல்படுவது மிக அவசியமாகும். நரம்பியல் நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, பக்கவாதம் ஏற்பட்ட முதல் 10 நிமிடங்களில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் உயிரைக் காப்பாற்றுவதிலும், மூளை பாதிப்பைக் குறைப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
மூளைக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தடைபடும்போதோ அல்லது ரத்த நாளங்கள் வெடிக்கும்போதோ பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது. இதன் அறிகுறிகளை எளிதில் அடையாளம் காண 'BE FAST' என்ற வழிமுறை பெரிதும் உதவுகிறது:
B (Balance): திடீரென சமநிலை இழப்பு, தலைச்சுற்றல் அல்லது நடப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவது.
E (Eyes): திடீரென பார்வை மங்குவது, இரட்டைக் பார்வை தெரிவது அல்லது பார்வை இழப்பு.
F (Face): முகத்தின் ஒரு பகுதி தொங்குவது அல்லது மரத்துப்போவது.
A (Arms): ஒரு கையில் மட்டும் திடீர் பலவீனம் அல்லது உணர்வின்மை.
S (Speech): பேச்சு குளறுவது அல்லது பேசுவதையும் மற்றவர்கள் பேசுவதைப் புரிந்துகொள்வதையும் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம்.
T (Time): தாமதிக்காமல் உடனடியாக அவசர மருத்துவ உதவிக்கு அழைக்க வேண்டிய நேரம்.
அறிகுறிகள் லேசாக இருந்தாலும், ஒரு அறிகுறி மட்டுமே தென்பட்டாலும் கூட அதனை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. வீட்டிலேயே அறிகுறிகள் சரியாகும் வரை காத்திருக்காமல், உடனடியாக ஆம்புலன்ஸை அழைக்க வேண்டும்.
நரம்பியல் நிபுணர்களின் அறிவுறுத்தல்படி, அறிகுறிகள் எப்போது தோன்றின என்பதைத் துல்லியமாக நினைவில் கொள்வது மிக முக்கியமான முதல் படியாகும். நபர் தூங்கி எழுந்திருக்கும்போது பக்கவாத அறிகுறிகள் இருந்தால், அவர் கடைசியாக எப்போது இயல்பாக இருந்தார் என்பதைத் குடும்பத்தினர் கணக்கிட வேண்டும். ரத்த ஓட்டத்தை மீட்டெடுக்கும் சிறப்பு சிகிச்சைகளை மருத்துவர்கள் வழங்குவதற்கு இந்தத் தகவல் பெரிதும் உதவுகிறது.
அவசர ஊர்தி வரும் வரை நோயாளியை வசதியான மற்றும் பாதுகாப்பான நிலையில் ஓய்வெடுக்கச் செய்ய வேண்டும். பலவீனமாகவோ அல்லது தலைச்சுற்றலாகவோ இருக்கும்போது அவர்களை நடக்கவோ, படிக்கட்டுகளில் ஏறவோ அனுமதிக்கக் கூடாது. நோயாளி மயக்கமடைந்திருந்தாலும் இயல்பாகச் சுவாசித்தால் அவரை ஒரு பக்கமாகத் திருப்பிப் படுக்க வைக்க வேண்டும். சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருந்தால் மருத்துவ உதவியாளர்களின் அறிவுரையைப் பின்பற்றி செயல்பட வேண்டும்.
பக்கவாதம் ஏற்பட்டால் ஒருபோதும் செய்யக் கூடாத சில முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன. நோயாளிக்குத் தண்ணீர், உணவு அல்லது வாய்வழியாக எந்தவொரு மருந்தையும் கொடுக்கக் கூடாது. விழுங்கும் திறன் பாதிக்கப்பட்டு, அவைகள் மூச்சுக்குழாய்க்குள் சென்று ஆபத்தை ஏற்படுத்தலாம். மருத்துவரின் பரிந்துரை இல்லாமல் ஆஸ்பிரின், ரத்த மெலிப்பான்கள் அல்லது ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மாத்திரைகளைத் தாங்களாகவே வழங்கக் கூடாது. கை கால்களைத் திருத்துவது, தலையில் அழுத்தம் கொடுப்பது அல்லது வீட்டின் அருகில் கிடைக்கும் கைவைத்தியங்களைச் செய்து நேரத்தை வீணடிக்கக் கூடாது.
மருத்துவக் குழுவினர் வருவதற்குள் குடும்பத்தினர் சில அத்தியாவசியத் தகவல்களைத் தயாரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அறிகுறிகள் தொடங்கிய நேரம், தற்போது உட்கொள்ளும் மருந்துகள் (குறிப்பாக ரத்த மெலிப்பான்கள்), உயர் ரத்த அழுத்தம் அல்லது நீரிழிவு போன்ற முந்தைய நோய் விவரங்கள் மற்றும் மினி பக்கவாதம் ஏற்பட்ட வரலாறு போன்ற விவரங்களை மருத்துவர்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
பக்கவாதத்தை வீட்டிலேயே முழுமையாகச் சரிசெய்துவிட முடியாது என்றாலும், சரியான நேரத்தில் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது மிகப்பெரிய ஆபத்தைத் தவிர்க்கும். காலம் தாழ்த்தாமல் மருத்துவமனைக்கு விரைவது மட்டுமே நிரந்தர முடக்கத்திலிருந்து ஒருவரைக் காப்பாற்றும் சிறந்த வழியாகும்.