சேமிப்புக் கணக்குகளில் இருந்து ரூ.35 கோடி மாயம்: நொய்டாவில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மோசடியால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி

உத்தரப்பிரதேசம் கிரேட்டர் நொய்டாவில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கிளையில், வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தெரியாமல் சேமிப்புக் கணக்குகள் மற்றும் வைப்புநிதிகளில் இருந்து ரூ.35 கோடி வரை மாயமாகியுள்ளது.
உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் கிரேட்டர் நொய்டாவில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கிளையில், வாடிக்கையாளர்களின் சேமிப்புக் கணக்குகள் மற்றும் வைப்புநிதிகளில் இருந்து முறைகேடான முறையில் சுமார் 35 கோடி ரூபாய் வரை மாயமாகியுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு எந்தவித குறுஞ்செய்தியும் வராமல் இந்தத் தொகை மாற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டை அடுத்து, வங்கி கிளை மேலாளர் உட்பட 5 ஊழியர்கள் உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கிரேட்டர் நொய்டாவில் உள்ள வங்கியின் செக்டர் பை-1 கிளையில் கணக்கு வைத்துள்ள ஏராளமானோர், தங்களது சேமிப்புக் கணக்குகளில் இருப்புத் தொகை திடீரெனக் குறைந்திருப்பதாகவும், முதிர்வடையும் காலத்திற்கு முன்பே தங்களது வைப்புநிதிகள் அனுமதியின்றி முடிக்கப்பட்டுப் பணம் மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். பல விவசாயிகளின் கணக்குகளில் இருந்தும், முதியவர்களின் சேமிப்புகளில் இருந்தும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் காணாமல் போயிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, எவ்விதமான எஸ்.எம்.எஸ் எச்சரிக்கையும் வாடிக்கையாளர்களின் அலைபேசி எண்களுக்கு வராததே இந்த முறைகேடு நீண்ட நாட்களாக மறைந்திருக்கக் காரணம் என்று பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
தங்களது வாழ்நாள் சேமிப்புப் பணம் திடீரென மாயமானதைக் கண்டித்து நூற்றுக்கணக்கான கணக்குதாரர்களும், உள்ளூர் விவசாய சங்கத்தினரும் வங்கி கிளைக்கு வெளியே திரண்டு கடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கணக்குகளில் இருந்து எப்படி பணம் கைமாறியது என்பது குறித்து வங்கிகளால் உரிய விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை என்று அவர்கள் கோஷம் எழுப்பினர். வங்கியின் வெளியே பொதுமக்களின் எதிர்ப்பைக் கட்டுப்படுத்தவும் சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிக்கவும் ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்புக்காகக் குவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்ததை அடுத்து, வங்கித் தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், கிளை மேலாளர் உள்ளிட்ட ஐந்து ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். முறைகேடு செய்யப்பட்ட ஒட்டுமொத்த தொகையின் துல்லியமான அளவும், இதில் தொடர்புடைய பிற நபர்களின் விவரங்களும் முழுமையான போலீஸ் விசாரணைக்குப் பின்னரே தெரியவரும் என்று கூடுதல் காவல்துறை துணை ஆணையர் தெரிவித்தார்.