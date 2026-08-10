பல் ஈறுகளை பாதுகாப்பது ஏன் முக்கியம்?-மருத்துவர்கள் அறிவுரை!

பற்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதில் பற்களைப் போலவே பல் ஈறுகளுக்கும் முக்கியப் பங்கு உள்ளது. பற்களைச் சுற்றி அவற்றைத் தாங்கி நிற்கும் திசுக்களாக ஈறுகள் செயல்படுகின்றன. ஈறுகளின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும்போது, அது பற்களின் உறுதியையும் பாதிக்கக்கூடும். எனவே பல் துலக்குவதுடன் ஈறுகளின் ஆரோக்கியத்தையும் முறையாகப் பராமரிப்பது அவசியம்.
ஈறுகளில் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சனைகளில் ஈறு அழற்சி முக்கியமானது. பற்களின் இடுக்குகளில் உணவுத் துகள்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் சேர்ந்து பிளாக் எனப்படும் படலத்தை உருவாக்குகின்றன. இதை முறையாக அகற்றாமல் விட்டால் ஈறுகளில் வீக்கம், சிவத்தல் மற்றும் ரத்தக்கசிவு ஏற்படலாம்.
ஆரம்ப நிலையில் ஏற்படும் ஈறு அழற்சியை முறையான பல் சுத்தம் மற்றும் வாய்ச் சுகாதாரத்தின் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால் அது நீண்ட காலம் கவனிக்கப்படாமல் இருந்தால் பற்களைத் தாங்கி நிற்கும் எலும்பு மற்றும் திசுக்களையும் பாதிக்கும் ஈறு நோயாக மாறக்கூடும்.
பல் துலக்கும்போது அல்லது உணவை கடிக்கும்போது ஈறுகளில் ரத்தம் வருவது சாதாரணமானது அல்ல. பெரும்பாலும் இது ஈறுகளில் ஏற்பட்டுள்ள அழற்சியின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
கடினமாக பல் துலக்குவது, பிளாக் மற்றும் டார்டர் படிதல் போன்றவையும் காரணமாக இருக்கலாம். தொடர்ந்து ஈறுகளில் ரத்தம் வந்தால் அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் பல் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது.
ஈறுகள் சிவந்து வீங்குவது, தொடும்போது வலி ஏற்படுவது, வாய் துர்நாற்றம் மற்றும் ஈறுகள் மெதுவாகப் பற்களில் இருந்து விலகுவது போன்றவை ஈறு நோயின் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். சிலருக்கு பற்கள் ஆடுவது அல்லது பற்களுக்கு இடையில் இடைவெளி அதிகரிப்பது போன்ற மாற்றங்களும் ஏற்படலாம்.
தினமும் குறைந்தது இரண்டு முறை மென்மையான பிரஷ் பயன்படுத்தி பற்களையும் ஈறுகளின் விளிம்பையும் மெதுவாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பற்களுக்கு இடையில் சிக்கியுள்ள உணவுத் துகள்கள் மற்றும் பிளாக்கை அகற்ற ஃப்ளாஸ் அல்லது பல் இடை சுத்தம் செய்யும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
அதிகப்படியான சர்க்கரை உணவுகள் மற்றும் சர்க்கரை நிறைந்த பானங்களை அடிக்கடி உட்கொள்வதைத் தவிர்ப்பதும் பற்கள் மற்றும் ஈறுகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும். புகையிலைப் பொருட்களைத் தவிர்ப்பது மிகவும் முக்கியம். புகைபிடித்தல் மற்றும் புகையிலைப் பயன்பாடு ஈறு நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.
வலி வந்த பிறகு மட்டுமே பல் மருத்துவரை அணுகுவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல. அவ்வப்போது பல் பரிசோதனை செய்துகொள்வதன் மூலம் பிளாக் மற்றும் டார்டர் படிதல், ஈறு நோய் மற்றும் பிற பல் பிரச்சனைகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற முடியும்.
ஈறுகள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் பற்களும் வலுவாக இருக்க உதவும். ஈறுகளில் ரத்தக்கசிவு, வீக்கம், தொடர்ந்து வலி, வாய் துர்நாற்றம் அல்லது பற்கள் ஆடுவது போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் சுயமாக சிகிச்சை செய்வதை விட பல் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது பாதுகாப்பானது.
தினசரி வாய்ச் சுகாதாரத்தை முறையாகப் பின்பற்றுவதும், தேவையான நேரத்தில் பல் பரிசோதனை செய்துகொள்வதும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமான புன்னகையைப் பாதுகாக்க உதவும்.