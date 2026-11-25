வைரஸ் காய்ச்சல் என்பது உடலில் பல்வேறு வகையான வைரஸ்கள் நுழைந்து பெருகும்போது ஏற்படும் பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சனையாகும். பருவநிலை மாற்றங்கள், மழைக்காலம் மற்றும் கூட்டமான இடங்களில் வாழும் சூழல் ஆகியவை வைரஸ் தொற்றுகள் வேகமாகப் பரவுவதற்கு வழிவகுக்கின்றன. பெரும்பாலான வைரஸ் காய்ச்சல்கள் தகுந்த ஓய்வு மற்றும் நீர்ச்சத்து பராமரிப்பு மூலம் சில நாட்களில் குணமாகிவிடும் என்றாலும், சில வைரஸ்கள் தீவிரமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் ஆரம்ப நிலையிலேயே கவனமாக இருப்பது அவசியம்.
சளி, காய்ச்சல், இன்ஃப்ளூயன்சா மற்றும் கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு போன்ற பல வைரஸ்கள் மனித உடலுக்குள் நுழையும்போது, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அவற்றை எதிர்த்துப் போராடத் தொடங்கும். இந்தப் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே உடல் வெப்பநிலை உயர்ந்து காய்ச்சலாக வெளிப்படுகிறது. பாக்டீரியா தொற்றுகளைப் போலல்லாமல், வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் பயனளிக்காது; உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அடிப்படை பராமரிப்பும் இணைந்தே வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.
வைரஸ் காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் வைரஸின் வகையைப் பொறுத்து லேசானது முதல் தீவிரமானது வரை மாறுபடலாம். பொதுவாகக் காணப்படும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:
*திடீரென காய்ச்சல் வருவது அல்லது சில நாட்களுக்கு விட்டுவிட்டு வெப்பநிலை அதிகரிப்பது.
*சளி, இருமல், தொண்டை வலி அல்லது மூக்கடைப்பு.
*தலைவலி, உடல் வலி, மூட்டு வலி மற்றும் கடுமையான சோர்வு அல்லது பசியின்மை.
சில சமயங்களில் வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு அல்லது தோல் தடிப்புகள் போன்ற அறிகுறிகளும் தென்படலாம்.
டெங்கு போன்ற வைரஸ் காய்ச்சல்களில் கடுமையான உடல் வலி, கண் பின்புற வலி அல்லது ரத்தத் தட்டுக்களின் எண்ணிக்கை குறைதல் போன்ற நிலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் மருத்துவக் கண்காணிப்பு முக்கியம்.
பாதிக்கப்பட்ட நபர் இருமும்போதோ, தும்மும்போதோ அல்லது பேசும்போதோ காற்றில் வெளிப்படும் நுண்துளிகள் மூலம் வைரஸ் மற்றவர்களுக்கு எளிதில் பரவக்கூடும். மேலும், பாதிக்கப்பட்டவர் தொட்ட கைப்பிடிகள், கைப்பேசிகள், துண்டுகள் அல்லது பாத்திரங்கள் போன்ற பொருள்களை மற்றவர்கள் தொடும்போது, அந்தக் கைகளால் கண்கள், மூக்கு அல்லது வாயைத் தொடுவதன் மூலமும் தொற்று ஏற்படலாம். சில வைரஸ்கள் கொசுக்கள் மூலமாகவும், அசுத்தமான நீர் அல்லது உணவு மூலமாகவும் பரவுகின்றன.
வைரஸ் காய்ச்சலுக்குத் தகுந்த ஓய்வும், உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வதும் முதன்மையானவை. காய்ச்சல் மற்றும் உடல் வலியைக் குறைக்க மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி பாராசிட்டமால் போன்ற மருந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
தாமிரக் கஞ்சி, இளநீர், ஓஆர்எஸ் கரைசல், சூப் மற்றும் பழச்சாறுகள் ஆகியவை உடலுக்குத் தேவையான நீர்ச்சத்தையும் ஆற்றலையும் தரும். குழந்தைகளுக்கு அல்லது முதியவர்களுக்கு காய்ச்சல் வந்தால், சுயமாக மருந்து எடுப்பதைத் தவிர்த்து மருத்துவரை அணுகுவது பாதுகாப்பானது.
காய்ச்சல் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தால், வெப்பநிலை மிக அதிகமாக இருந்தால், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், தொடர் வாந்தி, கடுமையான தலைவலி, மயக்கம் அல்லது உடலில் ரத்தக் கசிவு/தடிப்புகள் போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும். குறிப்பாகக் கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறு குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் நீரிழிவு அல்லது இதய நோய் போன்ற இணை நோய்கள் உள்ளவர்கள் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த தனிப்பட்ட சுகாதாரம் மிக முக்கியம். கைகளை அடிக்கடி சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் குறைந்தது 20 வினாடிகள் கழுவுவது, இருமும்போதும் தும்மும்போதும் கைக்குட்டை அல்லது முழங்கையால் மூடிக்கொள்வது ஆகியவை பரவலைக் குறைக்கும்.
கூட்டமான இடங்களுக்குச் செல்லும்போது முகக்கவசம் அணிவது, கொசுக்கள் பெருகாமல் சுற்றுப்புறத்தைத் தூய்மையாக வைத்திருப்பது மற்றும் காய்ச்சல் உள்ளவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பைத் தவிர்ப்பது ஆகியவை வைரஸ் காய்ச்சலிலிருந்து தங்களைக் காத்துக்கொள்ள உதவும்.