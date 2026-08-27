அமைதியாய் தாக்கும் சிறுநீரக புற்றுநோய்: கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கைகள்!

மனித உடலில் ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளையும் தேவையற்ற திரவங்களையும் வடிகட்டி சிறுநீராக வெளியேற்றும் மிக முக்கியமான உறுப்பு சிறுநீரகமாகும். இந்த சிறுநீரக திசுக்களில் அசாதாரண செல்கள் கட்டுப்பாடன்றிப் பெருகி கட்டியாக உருவெடுப்பதே சிறுநீரக புற்றுநோய் ஆகும்.
சிறுநீரகப் புற்றுநோயில் பல வகைகள் இருப்பினும், பெரியவர்களுக்குக் கண்டறியப்படும் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வழக்குகள் 'ரீனல் செல் கார்சினோமா' வகையைச் சேர்ந்தவையாகும். இது சிறுநீரகத்தின் வெளிப்பகுதியான 'ரீனல் கார்டெக்ஸ்' என்ற அமைப்பில் உள்ள சிறிய குழாய்களில் தொடங்குகிறது. இதுதவிர சிறுநீரகப் பாதையைப் பாதிக்கும் 'அப்பர் யூரினரி ட்ராக்ட் யூரோதெலியல் கேன்சர்' மற்றும் சிறுவர்களுக்கு ஏற்படும் 'வில்ம்ஸ் டியூமர்' போன்ற அரிய வகை புற்றுநோய்களும் காணப்படுகின்றன.
ஆரம்ப கட்டத்தில் எந்தவொரு வலியோ அல்லது தெளிவான அறிகுறிகளோ தென்படுவதில்லை. ஆனால் நோய் தீவிரமடையும் போது சில முக்கிய எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகள் வெளிப்படுகின்றன:
* சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து போதல் (சிவப்பு அல்லது டீ நிறத்தில் மாறுவது).
* முதுகு அல்லது விலா எலும்புகளுக்குக் கீழே ஒரு பக்கத்தில் தொடர்ச்சியாக ஏற்படும் வலி.
* இடுப்பு அல்லது வயிற்றின் பக்கவாட்டில் தென்படும் கட்டி போன்ற வீக்கம்.
* காரணமின்றி உடல் எடை குறைதல், கடுமையான சோர்வு மற்றும் அடிக்கடி வரும் காய்ச்சல்.
சிகரெட் மற்றும் புகையிலைப் பயன்பாடு, உடல் பருமன், தொடர்ச்சியான உயர் ரத்த அழுத்தம், நீண்டகால டயாலிசிஸ் சிகிச்சை மற்றும் குடும்ப மரபியல் வரலாறு ஆகியவை இந்நோய் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அதிகரிக்கின்றன.
ரத்த மற்றும் சிறுநீர்ப் பரிசோதனைகள் மூலம் நோயின் முதற்கட்ட அறிகுறிகள் ஆராயப்படுகின்றன. பின்னர் அல்ட்ராசவுண்ட், சிடி ஸ்கேன் மற்றும் எம்.ஆர்.ஐ போன்ற துல்லியமான இமேஜிங் சோதனைகள் மற்றும் பயாப்ஸி மூலம் புற்றுநோயின் நிலை உறுதி செய்யப்படுகிறது.
கட்டியின் அளவு மற்றும் பரவலைப் பொறுத்துச் சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. பாதிப்படைந்த சிறுநீரகப் பகுதியை மட்டும் அல்லது முழு சிறுநீரகத்தையும் அகற்றும் 'நெஃப்ரெக்டமி' அறுவை சிகிச்சை முதன்மையான தீர்வாகும்.
இதுதவிர, புற்றுநோய் செல்களை மட்டும் இலக்கு வைத்து அழிக்கும் 'டார்கெட்டட் தெரபி' , உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைத் தூண்டும் 'இம்யூனோதெரபி' மற்றும் வெப்பம் அல்லது குளிரூட்டல் மூலம் கட்டியை அழிக்கும் 'அப்லேஷன்' முறைகளும் தற்போது வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிவது முழுமையான குணமடைதலுக்கு வழிவகுக்கும்.