ஒற்றைத் தலைவலி: காரணங்கள், அறிகுறிகள், தடுக்கும் வழிகள் பற்றி ஒரு பார்வை

ஒற்றைத் தலைவலி அல்லது மைக்ரேன் என்பது சாதாரண தலைவலியைக் காட்டிலும் அதிக தீவிரமாகவும், அன்றாட செயல்பாடுகளை பாதிக்கும் வகையிலும் ஏற்படக்கூடிய நரம்பியல் பிரச்சனையாகும். பொதுவாக தலையின் ஒரு பகுதியில் துடிப்பது போன்ற வலி ஏற்படும். சிலருக்கு இருபுறமும் வலி இருக்கலாம். தலைவலியுடன் குமட்டல், வாந்தி, வெளிச்சம் மற்றும் அதிக சத்தத்தைத் தாங்க முடியாத நிலை போன்ற அறிகுறிகளும் ஏற்படலாம்.
ஒற்றைத் தலைவலிக்கான ஒரே ஒரு காரணம் என்று குறிப்பிட முடியாது. மூளையில் ஏற்படும் நரம்பியல் மாற்றங்கள் மற்றும் மரபியல் காரணிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. சிலருக்கு குடும்பத்தில் மைக்ரேன் பாதிப்பு இருந்தால் அவர்களுக்கும் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கலாம். அதிக மன அழுத்தம், போதிய தூக்கமின்மை, நீண்ட நேரம் உணவு சாப்பிடாமல் இருப்பது, அதிக நேரம் திரையைப் பார்ப்பது, அதிக சத்தம், அதிக வெளிச்சம், உடலில் நீர்ச்சத்து குறைதல் போன்றவை சிலருக்கு தலைவலியைத் தூண்டக்கூடும்.
ஒற்றைத் தலைவலியின் போது தலையின் ஒரு பகுதியில் துடிப்பது அல்லது துடித்துக்கொண்டிருப்பது போன்ற வலி ஏற்படலாம். இந்த வலி சில மணி நேரங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை நீடிக்கலாம். இதனுடன் குமட்டல், வாந்தி, தலைச்சுற்றல், வெளிச்சத்தைப் பார்க்க முடியாத நிலை, அதிக சத்தத்தைத் தாங்க முடியாமை, வாசனைகளால் தலைவலி அதிகரித்தல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்.
சிலருக்கு தலைவலி தொடங்குவதற்கு முன்பு கண்களுக்கு முன் மின்னல் அல்லது ஒளிக்கீற்றுகள் தெரிவது, பார்வையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவது, கை அல்லது முகத்தில் முள் குத்துவது போன்ற உணர்வு ஏற்படுவது போன்ற “ஆரா” அறிகுறிகளும் இருக்கலாம்.
ஒவ்வொருவருக்கும் தலைவலியைத் தூண்டும் காரணிகள் மாறுபடும். மன அழுத்தம், தூக்க நேரத்தில் ஏற்படும் மாற்றம், உணவைத் தவிர்ப்பது, அதிக காபி அல்லது கஃபீன் உட்கொள்வது, மதுபானம், நீர்ச்சத்து குறைபாடு, கடுமையான வாசனை, அதிக வெப்பம் அல்லது வெளிச்சம் போன்றவை சிலருக்கு தூண்டுதலாக இருக்கலாம். பெண்களில் மாதவிடாய் காலத்தைச் சுற்றியுள்ள ஹார்மோன் மாற்றங்களும் சிலருக்கு மைக்ரேன் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.
சாதாரண தலைவலி பெரும்பாலும் லேசான அல்லது மிதமான அழுத்தம் போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் மைக்ரேன் தலைவலி துடிப்பது போன்ற தீவிர வலியாக இருந்து, அன்றாட வேலைகளையே செய்ய முடியாத அளவுக்கு பாதிக்கக்கூடும். மேலும், மைக்ரேன் ஏற்பட்டிருக்கும்போது நடப்பது அல்லது உடல் இயக்கம் செய்வதால் வலி அதிகரிக்கலாம். குமட்டல், வாந்தி மற்றும் வெளிச்சம் அல்லது சத்தத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற உணர்வும் ஏற்படலாம்.
தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, சரியான நேரத்தில் உணவு சாப்பிடுவது, போதுமான தூக்கம் பெறுவது போன்ற எளிய பழக்கங்கள் பலருக்கு உதவக்கூடும். தினசரி தூக்கம் மற்றும் உணவு நேரத்தை முடிந்தவரை ஒரே மாதிரியாக வைத்திருப்பதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க நடைப்பயிற்சி, தியானம், மூச்சுப்பயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொள்ளலாம். நீண்ட நேரம் கணினி அல்லது செல்போன் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தால் இடையிடையே கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும். எந்த உணவு அல்லது சூழ்நிலைக்குப் பிறகு தலைவலி ஏற்படுகிறது என்பதைப் பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்வது, தனிப்பட்ட தூண்டுதல்களைக் கண்டறிய உதவும்.
தலைவலி அடிக்கடி ஏற்படுகிறது, வழக்கத்தைவிட அதிகமாகிறது அல்லது வலி நிவாரண மருந்துகளை அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம். அடிக்கடி ஏற்படும் மைக்ரேனுக்கு மருத்துவர் தடுப்பு சிகிச்சையையும் பரிந்துரைக்கலாம்.
திடீரென வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மிகக் கடுமையான தலைவலி, தலைவலியுடன் மயக்கம், பேசுவதில் சிரமம், ஒரு பக்க கை அல்லது கால் பலவீனம், பார்வை இழப்பு, குழப்பம், காய்ச்சல் மற்றும் கழுத்து இறுக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக அவசர மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும். ஒற்றைத் தலைவலி வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும், அதைத் தூண்டும் காரணிகளைக் கண்டறிந்து, வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களையும் தேவையான மருத்துவ சிகிச்சையையும் பின்பற்றுவதன் மூலம் பலரால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும்.