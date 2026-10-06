அகத்திக்கீரை: பாரம்பரியத்தின் பொக்கிஷமும், செரிமானத்தின் நண்பனும்

அன்றாட வாழ்க்கையின் வேகமும், மாறிவரும் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களும் இன்றைக்கு பலருக்கும் செரிமானக் கோளாறுகள் மற்றும் வயிற்று உபாதைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. வெளிநாட்டு இறக்குமதி உணவுகளையும், பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட 'சூப்பர் ஃபுட்'களையும் தேடி ஓடும் இந்தக் காலத்தில், நம் வீட்டு வாசலிலும் பாட்டியின் அஞ்சறைப் பெட்டியிலும் மறைந்திருக்கும் பாரம்பரிய ஊட்டச்சத்துகளை நாம் மறந்து விடுகிறோம். நம் முன்னோர்கள் மாதம் இருமுறை தவறாமல் உணவில் சேர்த்துக்கொண்ட அகத்திக்கீரை, வெறும் உணவல்ல; அது உடலைச் சீரமைக்கும் பாரம்பரிய மருந்து.
குழந்தைப் பருவத்தில் அகத்திக்கீரை சமைக்கப்படும் நாட்களில், அதன் லேசான கசப்புச் சுவையால் பலரும் அதை உண்ணத் தயங்குவது வழக்கம். ஆனால், "இன்று சாப்பிடு, நாளை உன் உடம்பே நன்றி சொல்லும்" என்ற பாட்டியின் வார்த்தைகளுக்குப் பின்னால் தலைமுறை தலைமுறையாகக் கடத்தப்பட்ட மருத்துவ அறிவு ஒளிந்திருக்கிறது. அகத்திக்கீரையில் அதிகளவில் உள்ள கால்சியம், வைட்டமின் A, இரும்புச்சத்து மற்றும் பிற தாதுக்கள் எலும்புகளின் வலிமைக்கும், கண் பார்வைக்கும், உடலின் ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்புச் சக்திக்கும் பெருமளவில் துணைபுரிகின்றன.
வயிற்றுப் புண் (அல்சர்), குடல் அழற்சி மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகளுக்கு அகத்திக்கீரை சிறந்த தீர்வாகப் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் கருதப்படுகிறது. இக்கீரையைச் சரியாகச் சமைத்து உட்கொள்வது அதன் முழுமையான பலனைப் பெற உதவும்.
* கீரையை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து, சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து பொரியலாகச் செய்து சாப்பிடலாம்.
* பாசிப்பருப்புடன் சேர்த்து கூட்டாகச் சமைக்கும்போது, இதன் கசப்புத்தன்மை குறைந்து சுவை கூடும்.
* சூடான சாதத்துடன் நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் கலந்து இக்கீரையை உண்பது செரிமான மண்டலத்தைச் சீராக்கும்.
பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளின்படி, அகத்திக்கீரையைத் தொடர்ந்து தினமும் சாப்பிடாமல், மாதம் இருமுறை அல்லது வாரத்திற்கு ஒருமுறை உட்கொள்வதே சிறந்தது. மேலும், ஏதேனும் குறிப்பிட்ட நோய்களுக்காகத் தொடர்ந்து மருந்துகள் எடுத்துக் கொள்பவர்கள், அகத்திக்கீரையை உட்கொள்ளும்போது தங்களது மருத்துவர் அல்லது தகுதியான சுகாதார நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
நமது பாரம்பரிய உணவுகளிலேயே உடலுக்குத் தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துகளும் நிறைந்துள்ளன என்பதை உணர்ந்து, அகத்திக்கீரை போன்ற கீரை வகைகளை வாராந்திர உணவுப் பட்டியலில் சேர்ப்போம். இயற்கை அளித்துள்ள இந்த ஊட்டச்சத்துப் பொக்கிஷங்களைச் சரியாக அறிந்து பயன்படுத்தி, ஆரோக்கியமான வாழ்வியலை நோக்கிய பயணத்தைத் தொடர்வோம்.