தகப்பன் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது

நடிகர் ஜீவா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள தகப்பன் திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான 'தங்கப்புள்ள' பாடல் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளது.
கிடா படத்தை இயக்கிய ரா. வெங்கட் இப்படத்தை இயக்குகிறார்.கருடன், மாமன் போன்ற படங்களைத் தயாரித்த லார்க் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறது. நடிகர் ஜீவா நடித்துள்ள தகப்பன் திரைப்படம் 2026 டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைப் பின்னணியாகக் கொண்டு, அப்பா – மகன் இடையேயான ஆழமான .பாசம் மற்றும் உறவை மையமாகக் கொண்ட குடும்பக் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. ஜீவாவோடுஇணைந்து ரஜிஷா விஜயன், லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் குழந்தை நட்சத்திரம் கேசவ் ஆகியோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.
படத்தின் ஒட்டுமொத்தப் படப்பிடிப்பும் 40 நாட்களில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திரைப்படம் வரும் 2026 டிசம்பர் 24 அன்று கிறிஸ்துமஸ்பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது எனப் படக்குழுஅதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்து நடிகர் ஜீவா தனதுஎக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.