தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மகளிருக்கும் பட்டுப்புடவை வழங்கும் ராகவா லாரன்ஸ்!

ராகவா லாரன்ஸ் பிறந்தநாளான அக்டோபர் 29 அன்று, அவர் பிறந்து வளர்ந்த ராயபுரத்தில் பட்டுப்புடவை வழங்கும் திட்டம் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.இது குறித்து தனது எக்ஸ் பதிவில் காணொளி வெளியிட்டு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளாவது
லாரன்ஸ் அறக்கட்டளை தனது 20 ஆண்டுகால சேவையை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ள வேளையில், பட்டுப்புடவை வழங்கும் திட்டம் எனும் புதிய முன்னெடுப்பை அறிவிப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்
கடந்த 20 ஆண்டுகளில், எங்கள் அறக்கட்டளை குழந்தைகளின் கல்வி, இதய அறுவை சிகிச்சைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவிகள், உணவு வழங்குதல் எனப் பல்வேறு நற்பணிகளைச் செய்து வந்துள்ளது.
தேவையுள்ள மக்களுக்குச் சேவை செய்யச் சென்றிருந்த ஒரு தருணத்தில், ஒரு பெண் என்னிடம் வந்து, தனக்கு ஒரு அழகான பட்டுப்புடவை வேண்டும் என்று கோரும் கடிதம் ஒன்றை வழங்கினார். அந்தக் கடிதத்தைப் படித்தபோது, கிராமப்புறங்களில் வாழும் இன்னும் எத்தனை பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு பட்டுப்புடவையைக் கூட பார்த்திருக்கவோ அல்லது அணிந்திருக்கவோ வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்திருப்பார்கள் என்று நான் சிந்தித்தேன். எனவே, முதற்கட்டமாக 5000 பட்டுப்புடவைகளை வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளேன்.
அவர்களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தவும், அனைத்துத் தாய்மார்களின் ஆசியைப் பெறவும் வேண்டும் என்ற எளிய நோக்கத்தோடு இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்படுகிறது.
எனது பிறந்தநாளான அக்டோபர் 29 அன்று, அவர் வளர்ந்த இடமான ராயபுரத்தில் இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்கிறார்.