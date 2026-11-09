நூறு கோடி வானவில்- திரை விமர்சனம்
நூறு கோடி வானவில்- திரை விமர்சனம் (3 / 5)
ஹரிஷ் கல்யாண், சித்தி இத்னானி, ரிச்சி ஆகிய மூவரின் வாழ்க்கையில் காதல், நட்பு, மற்றும் சிக்கல்களை மையமாகக் கொண்ட கதை. பிரசன்னா எஸ். குமாரின் ஒளிப்பதிவு, சித்து குமாரின் இசை, மற்றும் நடிகர்களின் உணர்வுப்பூர்வமான நடிப்பு படத்தின் பலமாக அமைந்துள்ளன.
கதை
மும்பையில் தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஹரிஷ் கல்யாண், கோவா கிளைக்கு வேலை நிமித்தமாகச் செல்கிறார். அங்கு கோமாவில் இருக்கும் தனது காதலர் ரிச்சியை மீட்கப் போராடும் சித்தி இத்னானியைச் சந்திக்கிறார்.
ஆரம்பத்தில் இருவருக்கும் முட்டல் மோதல் ஏற்பட்டாலும், பின்னர் நட்பாக மாறுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் ஹரிஷ் கல்யாணுக்கு சித்தி இத்னானி மீது காதல் மலர்கிறது. இதற்கிடையில் கோமாவில் இருந்த ரிச்சிக்கு நினைவு திரும்ப, மூவரின் வாழ்க்கையிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களே மீதிக்கதை.
நடிகர்கள்
இதுவரை ஜாலியான கதாபாத்திரங்களில் நடித்த ஹரிஷ் கல்யாண், இதில் அழுத்தமான நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். சித்தி இத்னானி உணர்வுப்பூர்வமான நடிப்பால் கவர்கிறார். ரிச்சியின் எதார்த்தமான நடிப்பும் பலம். கோவை சரளா, தம்பி ராமையா உள்ளிட்டோரும் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர்.
பிரசன்னா எஸ். குமாரின் ஒளிப்பதிவும், சித்து குமாரின் இசையும் படத்துக்கு பலம் சேர்க்கின்றன. வித்தியாசமான கதைக்களம், இயல்பான காட்சிகள் ரசிக்க வைக்கின்றன. திரைக்கதையில் இன்னும் சுவாரசியம் சேர்த்திருக்கலாம். இருப்பினும், இயக்குநர் சசி ஒரு சாதாரண முக்கோணக் காதல் கதையை வித்தியாசமான கோணத்தில் சொல்லி கவனம் ஈர்க்கிறார்.