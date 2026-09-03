7 ஸ்டார் பாய்ஸ்- திரை விமர்சனம்
7 ஸ்டார் பாய்ஸ்- திரை விமர்சனம்(3 / 5)
கால்பந்து, சிறுவர்களின் நட்பு, கனவு என எளிமையான கதையை உணர்வுப்பூர்வமாக சொல்லும் ‘7 ஸ்டார் பாய்ஸ்’ ரசிக்க வைக்கும் விளையாட்டு திரைப்படம்.
கதை
கிராமத்தில் வசிக்கும் சிறுவர்களுக்கு கால்பந்து மீது தீராத ஆர்வம். திறமை இருந்தும் முறையான பயிற்சியும், விளையாட மைதானமும் இல்லாமல் தவிக்கும் அவர்களுக்கு ஆண்டனி வர்கீஸ் உதவ முன்வருகிறார். முன்னாள் இந்திய கால்பந்து வீரர் ஐ.எம். விஜயன் பயிற்சி அளிக்கத் தொடங்கியதும், சிறுவர்களின் கால்பந்து பயணம் புதிய திருப்பம் பெறுகிறது. அவர்கள் சந்திக்கும் தடைகளும், வெற்றிக்கான போராட்டமுமே மீதிக்கதை.
நடிகர்கள்
சிறுவர்களின் நடிப்புதான் படத்தின் மிகப்பெரிய பலம். குறும்பு, நட்பு, சண்டை, தோல்வி, வெற்றி என அனைத்து உணர்வுகளையும் இயல்பாக வெளிப்படுத்தி ரசிக்க வைக்கிறார்கள். ஆண்டனி வர்கீஸ் தனது கதாபாத்திரத்தை இயல்பாக செய்திருக்கிறார். பயிற்சியாளராக வரும் ஐ.எம். விஜயனும் சிறப்பு சேர்க்கிறார்.
இயக்குநர்
இயக்குநர் நிகில் பிரேம்ராஜ், சிறுவர்களின் கால்பந்து கனவையும் போராட்டத்தையும் அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார். முதல் பாதி சற்று மெதுவாக நகர்ந்தாலும், இரண்டாம் பாதியில் போட்டி தொடங்கியதும் வேகம் பிடிக்கிறது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸ் கால்பந்து போட்டி காட்சிகள் விறுவிறுப்பை கூட்டுகின்றன.
பயஸ் சித்திக்கின் ஒளிப்பதிவு கிராமத்து பின்னணியை அழகாக காட்ட, ஜேக்ஸ் பிஜாயின் பின்னணி இசை போட்டிக் காட்சிகளுக்கு கூடுதல் வலு சேர்க்கிறது.
கால்பந்து, சிறுவர்களின் நட்பு, கனவு என எளிமையான கதையை உணர்வுப்பூர்வமாக சொல்லும் ‘7 ஸ்டார் பாய்ஸ்’ ரசிக்க வைக்கும் விளையாட்டு திரைப்படம்.