எளிய மக்களின் இசையை திரையில் கொண்டு சேர்த்த மாபெரும் கலைஞர் தேவா - ஹிப்பாப் ஆதி

தமிழ் திரைப்பட இசையமைப்பாளரும் தேனிசைத் தென்றல் தேவா சென்னையில் இன்று திடீர் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.இவரின் மறைவு திரையுலகினர், ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியையும் வேதனையும் அளித்துள்ளது. தேனிசைத் தென்றல் தேவா அவர்கள் மறைந்தார் என்ற செய்தி கடும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக முன்னணி ராப் பாடகர், இசையமைப்பாளர் ஹிப்பாப் ஆதி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் தனது சமூகவலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
மீசைய முறுக்கு-2 படத்தின் உருவாக்கத்தின் போதும், வெளியீட்டின் போதும் அவரோடு உரையாடிய அனுபவங்கள் என்றும் மறக்க முடியாதவை. சமீப காலத்தில் அவரோடு நெருங்கி பழக வாய்ப்பு கிடைத்ததை மிகப்பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன்.
எந்தவித பின்புலமும் இல்லாமல் கலைத்துறையில் நுழைந்து மிகப்பெரிய வெற்றிச் சிகரங்களைத் தொட்டு ஏராளமானோருக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்த ஒருவரை தமிழ்ச் சமூகம் இழந்துள்ளது.
எளிய மக்களின் இசையை திரையில் கொண்டுச் சேர்த்த மாபெரும் கலைஞரான தேவா என்றென்றும் நினைவுக் கூறப்படுவார். தேவா அப்பாவின் குடும்பத்திற்கும், அவரது ரசிகர்களுக்கும், ரசிகர்களில் ஒருவனாக ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
என்று தெரிவித்துள்ளார்.