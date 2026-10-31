'ஜெயிலர் 2' படத்தில் சந்தானம் ஏன் நீக்கப்பட்டார்?- படக்குழுவினர் விளக்கம்

'ஜெயிலர் 2' படத்தில் சந்தானத்தின் காட்சிகள் எப்படி இடம்பெற்றன என்பது குறித்து கோவின் விளக்கினார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்து வரும் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி, சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்தாலும், பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் சந்தானத்தின் காட்சிகள் முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டது குறித்து பல விவாதங்கள் எழுந்து வந்தன. இந்நிலையில், இப்படத்தின் டப்பிங் இன்ஜினியர் கோவின் அளித்துள்ள பேட்டி இதற்கான முழு உண்மையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
'ஜெயிலர் 2' படத்தில் சந்தானத்தின் காட்சிகள் எப்படி இடம்பெற்றன என்பது குறித்து கோவின் விளக்கினார். மிதுன் சக்கரவர்த்தி நடித்துள்ள சக்ரி கல்பக் பிறந்தநாள் விழாவில் ரஜினிகாந்த் மாஸாக ஸ்லோ-மோஷனில் நடந்து வரும் காட்சியில் சந்தானம் இடம்பெற்றிருந்தாராம். இப்படத்தில் சந்தானம் ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜர் போன்ற ரோலில் நடித்து, 'பிந்தாஸ்' பாடலை ஏற்பாடு செய்வது போன்ற காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், படத்தின் நீளம் மற்றும் கதையின் ஓட்டத்திற்கு இந்த காட்சிகள் தேவையில்லை என்று கருதிய இயக்குநர் நெல்சன், படத்தொகுப்பின் போது அவற்றை முழுமையாக நீக்கிவிட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.
படத்தின் இறுதி வடிவத்திற்காக சில முக்கிய காட்சிகளை நீக்குவது இயக்குநரின் தனிப்பட்ட முடிவு என்றும், இதனால் படத்தின் ஒட்டுமொத்த தரத்திற்கு எந்தவித குறையும் ஏற்படவில்லை என்றும் படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. "எங்களுக்கு எப்போதும் தலைவர் ரஜினிகாந்த் தான் மிக முக்கியம்" என்று குறிப்பிட்ட டப்பிங் இன்ஜினியர், இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைலும் தாக்கம் தான் காரணம் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.
சந்தானத்தின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டிருந்தாலும், இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சுமார் 777 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இது தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனைகளில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், வரும் நாட்களில் புதிய படங்கள் வெளியாவதால் வசூல் சற்று வேகம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. படப்பிடிப்பின் போது சந்தானம் ரஜினிகாந்துடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரலாக பரவியது குறிப்பிடத்தக்கது.