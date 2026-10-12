நடிகர் ரஜினிகாந்துடன் கவிஞர் வைரமுத்து சந்திப்பு

நடிகர் ரஜினிகாந்தை சந்தித்த கவிஞர் வைரமுத்து, கலை மற்றும் வாழ்வியல் குறித்து உரையாடியதாகவும், அரசியல் பேசவில்லை எனவும் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ரஜினிகாந்தின் சுயசரிதை விரைவில் வெளிவரும் என அவர் உறுதிப்படுத்தியதாகவும், அது தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்ப்பை பகிர்ந்துள்ளார்.
கவிஞரும், பாடலாசிரியருமான வைரமுத்து நடிகர் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து பேசியுள்ளார். இச்சந்திப்பு தொடர்பாக வைரமுத்து எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,
ரஜினிகாந்த் அவர்களை
எப்போது சந்தித்தாலும்
இன்னிசை பாடும் இதயம்
எதிராளிக்கு
இன்பம் கடத்தும்
மின்சார மனிதர் அவர்
“பார்த்து நாளாயிற்று;
பார்க்க வந்தேன்;
ஜெயிலர் 2 வெற்றிபெற
வாழ்த்துகிறேன்” என்றேன்
கலை பேசினோம்;
வாழ்வியல் பேசினோம்;
ஒரு வார்த்தைகூட
அரசியல் பேசவில்லை
“எப்போது வெளிவரும்
சுயசரிதை” என்றேன்
“வேலை நடக்கிறது;
விரைவில் வெளிவரும்" என்றார்
“உங்கள் சுயசரிதை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்றேன்
"ஏன்?" என்றார்
"பலபேருக்கு
வரலாறு இருக்கிறது;
உங்களுக்கு வசீகரமும்
இருக்கிறது” என்றேன்
நான் சொன்னதை
மீண்டும் மீண்டும்
சொல்லிப் பார்த்துக்கொண்டார்
"முதலில்
தமிழ் ஆங்கிலம்
இரண்டிலும் வெளிவரலாம்" என்றார்
"வந்தால்
அதிகம் விற்பனையாகும்
புத்தகங்களுள் ஒன்றாய்
விளங்கும்" என்றேன்
பசுந்தேநீர்
பருகக் கொடுத்தார்
அதிலிருந்த துளசிமணம்
வீடு வரும்வரை
வீசியது நாசியில் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.