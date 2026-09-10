சினிமா செய்திகள்

அஜித்துடனான பயணம் தான் என்னை உயர்த்தியது- எடிட்டர் விஜய் வேலுக்குட்டி

‘துணிவு’, ‘மார்க் ஆண்டனி’, ‘குட் பேட் அக்லி’ போன்ற பிரம்மாண்டப் படங்களில் இவர் பணியாற்றியுள்ளார்.
Ajith Kumar -Vijay Velukutty
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Summary

சினிமா துறைக்கு வர விரும்புபவர்கள் எடிட்டிங் மேசையை வேறு துறைகளுக்கான நுழைவுவாயிலாகக் கருதக் கூடாது என்று விஜய் வேலுக்குட்டி அறிவுறுத்துகிறார்.

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி படத்தொகுப்பாளர்களுள் ஒருவராக வலம் வரும் விஜய் வேலுக்குட்டி, கார்த்தி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘சர்தார் 2’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து தனது திரைப் பயணம் மற்றும் எடிட்டிங் அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளார். ‘துணிவு’, ‘மார்க் ஆண்டனி’, ‘குட் பேட் அக்லி’ போன்ற பிரம்மாண்டப் படங்களில் பணியாற்றியுள்ள இவர், நடிகர் அஜித் குமாருடனான கூட்டணி தான் தனது தொழில் வாழ்க்கையிலும் பொருளாதார ரீதியாகவும் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

படத்தொகுப்பு கலை

சினிமா துறைக்கு வர விரும்புபவர்கள் எடிட்டிங் மேசையை வேறு துறைகளுக்கான நுழைவுவாயிலாகக் கருதக் கூடாது என்று விஜய் வேலுக்குட்டி அறிவுறுத்துகிறார். கல்லூரி படிப்புக்காலத்தில் உருவான ஆர்வமே தம்மை முழுநேர எடிட்டராக மாற்றியதாகக் குறிப்பிடும் அவர், ரஜினிகாந்தின் ‘ஜானி’ படம் தான் திரைப்பட உருவாக்கத்தில் உள்ள பல்வேறு துறைகளின் பங்களிப்பைப் பற்றித் தாம் புரிந்துகொள்ள உதவிய முதல் படம் என்று கூறினார். குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட கல்லூரி குறும்படங்களின் போது, கைவசம் உள்ள காட்சிகளைக் கொண்டே கதையை சுவாரஸ்யமாக உருவாக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்ததே எடிட்டிங் மீதான காதலை அதிகரித்ததாக அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.

‘சர்தார் 2’ படத்தின் தனித்துவமான படத்தொகுப்பு

இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரனுடன் இணைந்து பணியாற்றிய ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் பற்றிப் பேசிய விஜய் வேலுக்குட்டி, முதல் பாகத்தைக் காட்டிலும் இரண்டாம் பாகம் கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். முதல் பாகத்தில் தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், இதில் கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுப்பூர்வமான பயணத்திற்கு அதிக இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கேற்ப அதிரடி ஆக்‌ஷன் காட்சிகளுக்கு நடுவே உணர்ச்சிகளை பார்வையாளர்கள் உள்வாங்குவதற்காகக் காட்சிகளின் நீளத்தில் சில நொடிகள் கூடுதல் இடைவெளி விட்டுத் தொகுத்துள்ளதாக அவர் விளக்கினார்.

எச்.வினோத், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் போன்ற வேறுபட்ட பாணி கொண்ட இயக்குநர்களுடன் பணியாற்றிய அனுபவங்களைப் பகிர்ந்த அவர், அஜித் ரசிகர்களைத் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் 'குட் பேட் அக்லி' உருவாக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் அவர்களின் அடுத்த படைப்பான 'டேர்டெவில்' அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் இருக்கும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார். மேலும் ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் படங்களை மட்டுமே செய்யாமல், ‘96’ போன்ற கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் மென்மையான திரைப்படங்களிலும் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதே தனது தற்போதைய விருப்பம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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