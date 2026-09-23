'இது வரை' பாடல் உருவான கதை: கோவா பட பாடல் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்ட கங்கை அமரன்

'கோவா' படத்தில் இடம்பெற்ற 'இது வரை' பாடல் காதலையும் காதலின் ஏகக்கால வலியையும் ஒரே நேரத்தில் வெளிப்படுத்தும் ஒரு அற்புதமான பாடலாகும்.
தமிழ் திரையுலகில் இயக்குநர், பாடலாசிரியர், இசையமைப்பாளர் மற்றும் நடிகர் என பன்முகத் திறமைகளைக் கொண்டு விளங்கும் மூத்த கலைஞர் கங்கை அமரன், தான் முதன்மைப் பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள 'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு அளித்த சமீபத்திய பேட்டியில் பல்வேறு சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
குறிப்பாக, 2010-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'கோவா' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்று இன்றளவும் காதல் ரசிகர்களின் விருப்பமான பாடலாகத் திகழும் 'இதுவரை' பாடலின் வரிகள் உருவான விதம் குறித்தும், காதலின் உளவியல் குறித்தும் அவர் விரிவாகப் பேசியுள்ளார்.
'கோவா' படத்தில் இடம்பெற்ற 'இது வரை' பாடல் காதலையும் காதலின் ஏகக்கால வலியையும் ஒரே நேரத்தில் வெளிப்படுத்தும் ஒரு அற்புதமான பாடலாகும். அந்தப் பாடலில் இடம்பெறும் "பெண்கள் என்றால் ஆணைக் கொல்லும் நோய் ஆனதே" என்ற வரி குறித்த கேள்விக்கு கங்கை அமரன் பதிலளித்தார். "அந்த வரி பொதுப்படையான கருத்து அல்ல; அது அந்தத் திரைப்பட கதாபாத்திரத்தின் மனநிலையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எழுதப்பட்டது. தான் நேசிக்கும் பெண் தன் காதலைப் பற்றி எந்தவொரு தெளிவான பதிலும் கூறாமல் அமைதி காக்கும் போது, அந்தக் கதாபாத்திரம் அடையும் கடுமையான மனவேதனையின் வெளிப்பாடே அவ்வரிகள்" என்று அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
காதல் தரும் ஏமாற்றம் மற்றும் அதன் மீதான மனிதர்களின் ஈர்ப்பு குறித்துப் பேசிய அவர், காதலிக்கும் போது நமக்குத் துல்லியமான பதில்களோ தீர்வுகளோ கிடைக்காமல் ஒரு நிச்சயமற்ற நிலையில் தொங்கவிடப்படும் போதுதான் வலி பிறக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார். அந்த வேதனையும் பதிலும் இல்லாத நிலையே மனிதர்களைக் காதலின் மீது மேலும் தீவிரமாக ஆட்கொள்ள வைக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார்.
தனது மகன் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில், யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைப்பில் வெளியான 'கோவா' திரைப்படத்திற்காக 'இது வரை' பாடல் மட்டுமின்றி 'ஏழேழு' மற்றும் 'வாலிப வா' ஆகிய பிரபல பாடல்களையும் கங்கை அமரன் எழுதியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குடும்பக் கலைஞர்களின் இந்தக் கூட்டணி உருவாக்கிய பாடல்கள் தமிழ் சினிமாவில் இன்றும் தனித்துவமான இடத்தைப் பிடித்துள்ளன.
டி.டி. பாலாசந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்படத்தில் கங்கை அமரன் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். இத்திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கங்கை அமரன் திரையில் ஒரு முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் தோன்றுவது அவரது ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.