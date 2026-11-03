புற்றுநோயாளிகளுக்கு சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் ஆதரவு

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ 800-க்கும் மேற்பட்டோர் முடிதானம் செய்யும் நிகழ்ச்சியை சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தொடங்கி வைத்தார். பாட்டியின் அனுபவத்தை நினைவுகூர்ந்த அவர், முடிதானம் செய்வது புற்றுநோயாளிகளுக்கு முக்கியமான உதவியாக இருக்கும் எனக் கூறினார்.
புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவும் வகையில் 800-க்கும் மேற்பட்டோர் முடிதானம் செய்யும் சாதனை நிகழ்ச்சியை சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தொடங்கி வைத்தார்.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார். அவர் பேசும் போது, ‘தனது பாட்டிக்கும் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு, அதன் காரணமாக முடி உதிர்வு ஏற்பட்டதை நேரில் பார்த்துள்ளேன். புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முடி இழப்பால் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை தன்னால் உணர முடியும். அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் முடிதானம் செய்வது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க செயல்.
மேலும், சமூக வலைதளங்களை நல்ல செயல்களுக்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், இதுபோன்ற சமூக நலன் சார்ந்த நிகழ்வுகளை அதிக அளவில் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். இதுபோன்ற நல்ல முயற்சிகளுக்கு என்னால் முடிந்த ஆதரவையும் வழங்குவேன்.
இவ்வாறு சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.