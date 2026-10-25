உலக அளவில் சாதனை: தமிழின் 2-வது அதிக வசூல் படமாக மாறிய 'ஜெயிலர் 2'

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் உலக அளவில் வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இப்படம், வெளியான முதல் 10 நாட்களுக்குள் உலக அளவில் பல முக்கிய வசூல் சாதனைகளைக் கடந்து, தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் இரண்டாவது அதிக வசூல் ஈட்டிய படமாக உருவெடுத்துள்ளது.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையில் வெளியான இப்படம், முதல் வாரத்தில் மட்டுமே இந்தியாவில் சுமார் ரூ.334.35 கோடி நெட் வசூலைக் குவித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து வந்த வார இறுதி நாட்களிலும் படத்தின் வசூல் வேட்டை குறையாமல் தொடர்ந்தது. குறிப்பாக, பத்தாம் நாளில் முன்பதிவுகள் மற்றும் நேரடித் திரையரங்க வருகை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதால், படத்தின் ஒட்டுமொத்த உலகளாவிய மொத்த வசூல் ரூ.660 கோடியைக் கடந்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
மதராஸ் பாலாஜி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், ரம்யா கிருஷ்ணன் என மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் மற்றும் ஜாக்கி ஷெரஃப் உள்ளிட்டோரின் சிறப்புத் தோற்றங்களும் ரசிகர்களை வெகுவாகக் ஈர்த்துள்ளன. இதனிடையே, சென்னை திரையரங்கு ஒன்றில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து படத்தைப் பார்த்ததும், திரையரங்குகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுவதும் படத்தின் வெற்றிக்கு மேலும் வலு சேர்த்துள்ளது. கடந்த சில தினங்களாகக் குறைந்து வந்த வசூல், இரண்டாவது வார இறுதியில் மீண்டும் எழுச்சி பெற்றுள்ளதால், இப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மேலும் பல புதிய சாதனைகளைப் படைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.