சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு, அவரது திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான வெற்றிப் படமான 'அண்ணாமலை' மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. நவீன தொழில்நுட்பத்தில் இப்படத்தை வரும் டிசம்பர் 11 அல்லது 12-ம் தேதி வெளியிடப் படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வரும் ரஜினிகாந்தின் பழைய திரைப்படங்கள் மறுவெளியீடு செய்யப்படும்போதெல்லாம், புதிய படங்களுக்கு இணையான வரவேற்பை ரசிகர்கள் அளித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், கடந்த 1992-ம் ஆண்டு இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் வெளியான 'அண்ணாமலை' திரைப்படம் வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் மாபெரும் சாதனை படைத்தது.
ரஜினிகாந்துடன் குஷ்பு, சரத்பாபு, மனோரமா உள்ளிட்டோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்த இப்படத்திற்கு தேவா இசையமைத்திருந்தார். நட்பு, தொழில் போட்டி மற்றும் பழிவாங்குதல் ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து உருவான இப்படத்தின் அனல் பறக்கும் வசனங்களும், ரஜினியின் ஸ்டைலான நடிப்பும் இன்றளவும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போதைய தலைமுறை ரசிகர்களும் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக ரசிக்கும் வகையில், 'அண்ணாமலை' திரைப்படம் 4K தரத்திற்கு மேம்படுத்தப்பட்டு, டால்பி அட்மாஸ் ஒலித்தொழில்நுட்பத்துடன் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாள் விருந்தாக டிசம்பர் 11 அல்லது 12-ம் தேதி இப்படம் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் இதற்கான விளம்பரப் பணிகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே கடந்த 2025-ம் ஆண்டு ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளையொட்டி இப்படம் 4k பதிப்பில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
பழைய நினைவுகளை மீண்டும் பெரிய திரையில் கொண்டாடக் காத்திருக்கும் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு, இந்த மறுவெளியீடு ஒரு சிறப்பு விருந்தாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.