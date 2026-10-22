பாதுகாப்பு காரணங்கள் கருதி தில்ஜித் தோசாஞ்சின் டெல்லி இசை கச்சேரிக்கு அனுமதி மறுப்பு

தெற்கு டெல்லி மாவட்ட காவல்துறை துணை ஆணையர் அலுவலகம், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு டிக்கெட் விற்பனை செய்யும் 'புக் மை ஷோ' நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியுள்ள அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தில் இந்தத் தடைக்கான காரணங்களை விளக்கியுள்ளது.
பிரபல பஞ்சாப் பாடகர் தில்ஜித் தோசாஞ்சின் இசை நிகழ்ச்சி டெல்லியில் நடைபெறுவதில் பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. டெல்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியத்தில் அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்த இசை கச்சேரிக்கு, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகளைக் காரணம் காட்டி டெல்லி காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது.
தெற்கு டெல்லி மாவட்ட காவல்துறை துணை ஆணையர் அலுவலகம், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு டிக்கெட் விற்பனை செய்யும் 'புக் மை ஷோ' நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியுள்ள அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தில் இந்தத் தடைக்கான காரணங்களை விளக்கியுள்ளது. தில்ஜித் தோசாஞ்சின் 'அவரா இந்தியா டூர்' பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
எனினும், தற்போதைய பண்டிகைக் காலச்சூழல் மற்றும் பல்வேறு பாதுகாப்புப் பணிகளுக்கு இடையே, குறிப்பிட்ட சில அச்சுறுத்தல் தொடர்பான உளவுத்துறை தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்று அந்தக் கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இந்த இசை நிகழ்ச்சி நவம்பர் 1 ஆம் தேதி நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர், ஏற்பாட்டாளர்கள் தரப்பில் தேதிகள் மாற்றப்பட்டு அக்டோபர் 30 ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த நிலையில் திடீரென காவல்துறை அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதால், தில்ஜித் தோசாஞ்சின் நேரலை நிகழ்ச்சியைக் காண ஆவலுடன் காத்திருந்த டெல்லி ரசிகர்களுக்கு இது பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
டிக்கெட் முன்பதிவு செய்துள்ள ரசிகர்களுக்குப் பணம் திரும்பப் பெறுவது அல்லது புதிய தேதிகள் குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த கூடுதல் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் புக் மை ஷோ மற்றும் பாடகரின் தரப்பிலிருந்து விரைவில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.