அமெரிக்கா-பாகிஸ்தான் உறவு இந்தியாவின் பாதுகாப்பை பாதிக்காது- மார்கோ ரூபியோ உறுதி

அமெரிக்காவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையேயான உறவு வலுப்படுத்தப்படுவது இந்தியாவின் பாதுகாப்பைப் பாதிக்காது என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையேயான உறவு வலுப்படுத்தப்படுவது இந்தியாவின் பாதுகாப்பைப் பாதிக்காது என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இந்தியா கொண்டிருக்கும் அதே கவலைகளையும் நிலைப்பாட்டையும் அமெரிக்காவும் முழுமையாகப் பகிர்ந்துகொள்வதாக அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
மும்பையில் உள்ள தாஜ் மகால் பேலஸ் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற 26/11 பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, அமெரிக்காவின் ராணுவ மற்றும் ராஜதந்திர உறவுகள் எப்போதுமே இந்தியாவின் தேசியப் பாதுகாப்பிற்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் இருக்காது என்பதைத் தெளிவுபடுத்தினார். பாகிஸ்தானுடன் வாஷிங்டன் நெருக்கமாக உறவு வைத்துக் கொள்வது ஒருபோதும் இந்தியாவின் எதிர்ப்பின் பேரில் நடக்காது என்றும், பயங்கரவாத ஒழிப்பில் இந்தியாவுடன் அமெரிக்கா தோளோடு தோள் நிற்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுக் கூறினார்.
பாகிஸ்தானுடன் அமெரிக்கா தொடர்ந்து உறவைப் பேணுவது குறித்து விளக்கம் அளித்த ரூபியோ, உலகளாவிய புவிசார் அரசியல் நலன்களுக்காக பல்வேறு நாடுகளுடன் ராஜதந்திரத் தொடர்புகளைப் பேண வேண்டியது அவசியமாகிறது என்றார். நீண்டகாலமாகப் பாகிஸ்தானுடன் உள்ள உறவுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அந்த நாட்டின் கொள்கைகள் மற்றும் முடிவுகளில் அமெரிக்காவால் கூடுதல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இதன் மூலம் பிராந்தியத்தில் பயங்கரவாதச் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், அமைதியை நிலைநாட்டவும் தங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கை விவகாரங்களில் இந்த விளக்கம் தற்போது சர்வதேச அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.